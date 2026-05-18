De politie wil dat Meta meer doet tegen malafide reclames op Facebook en Instagram. Op de platforms verschijnen honderden advertenties voor nepwebwinkels, die hoge kortingen beloven, maar nooit producten leveren, zo laat de politie tegenover de NOS weten. "Oplichters adverteren ook via Google, Snapchat en TikTok, maar het overgrote deel zien we op de platformen van Meta", zegt Gijs van der Linden, teamleider van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie.

Sinds vorig jaar juni zijn 535 websites officieel door de politie aangemerkt als criminele webwinkel. Advertenties voor 273 van deze websites verschenen op Facebook en Instagram. De NOS vroeg Meta welke maatregelen het bedrijf tegen malafide advertenties neemt, maar de omroep zegt dat het geen antwoord kreeg. "Wij zien die advertenties, maar Meta ziet ze ook", stelt Van der Linden. Hij vindt dat Meta moet voorkomen dat oplichters dergelijke advertenties op Facebook en Instagram kunnen plaatsen. "Als heel veel mensen zo'n advertentie zien, is er altijd wel iemand die daarop klikt."