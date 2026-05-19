Uitfasering 2G en 3G raakt eCall-systeem van zo'n 1,8 miljoen auto's

De uitfasering van 2G en 3G raakt naar schatting het eCall-systeem van zo'n 1,8 miljoen auto's. Dat is voor de overheid geen reden om de uitfasering tegen te houden, zo stelt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Wel gaat het kabinet maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat auto's waarvan het eCall-systeem als gevolg van de uitfasering straks niet meer werkt toch door de APK-controle komen.

ECall is sinds 2018 een verplicht veiligheidssysteem voor nieuwe voertuigen op de Europese markt. Het systeem belt bij detectie van een auto-ongeluk automatisch de hulpdiensten, maar is ook handmatig in te schakelen via een knop in de auto. Het geeft daarbij onder meer de locatie, de laatst bekende rijrichting en het aantal inzittenden door aan de 112-centrale.

Na de uitfasering van 2G en 3G zal het eCall-systeem in een geschatte 1,8 miljoen voertuigen niet meer werken. "Voor een deel van deze voertuigen zijn oplossingen mogelijk, zoals over-the-air-updates naar 4G/5G netwerken. De uitval van eCall voor sommige voertuigen zal naar verwachting een beperkte (en met de jaren afnemende) impact hebben op de verkeersveiligheid, de doorstroming, en de inzet van de hulpdiensten", aldus Karremans.

Odido zou van plan zijn om in augustus van dit jaar te beginnen met de uitfasering van 3G. KPN wil in december 2027 met 2G stoppen. Wanneer VodafoneZiggo precies met 2G stopt is niet bekend. Wel heeft de provider aangegeven dat het tot tenminste december dit jaar actief blijft. Noodoproepen via eCall kunnen via het netwerk van elk van de drie providers functioneren. "De verwachting is dat alle voertuigen die op 3G werken ook op 2G werken, en dat problemen zich dus pas voordoen bij het afschakelen van het laatste 2G-netwerk", legt Karremans uit.

"We hebben diverse onderzoeken naar de effectiviteit van eCall en mogelijke oplossingen gedaan. Hieruit komt de conclusie dat, hoewel eCall een belangrijke functie vervult, overheidsingrijpen in de markt van telecomaanbieders om de afschakeling van 2G en/of 3G tegen te houden niet proportioneel en gerechtvaardigd is', laat de minister verder weten.

APK-controle

Karremans stelt verder dat het kabinet regelgeving wil aanpassen of met een gedoogconstructie komt zodat de betreffende auto's straks toch door de APK-controle komen. Wanneer eCall vanwege het ontbreken van 2G/3G niet werkt kan dit voor een brandend eCall-lampje op het dashboard zorgen. In Nederland wordt dat gezien als een ‘klein gebrek’ wat tot directe afkeur leidt. Daarnaast is het strafbaar om te blijven rijden met zo’n gebrek. "Omdat voertuigeigenaren in veel gevallen niet in staat zullen zijn om het gebrek te verhelpen, vinden we dit een onwenselijke situatie. Het kabinet werkt daarom opties uit om afkeuren van auto’s en (in het uiterste geval) strafrechtelijke vervolging van voertuigeigenaren tijdig te voorkomen", aldus de minister.