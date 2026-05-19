Sites Instituut voor de Nederlandse Taal nog altijd offline na ransomware-aanval

dinsdag 19 mei 2026, 16:51 door Redactie, 0 reacties

Websites van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) zijn nog altijd offline vanwege de ransomware-aanval waar de organisatie mee te maken kreeg. Een aantal sites en services draait inmiddels intern en wordt op dit moment getest. "We verwachten in de loop van volgende week de eerste sites weer in de lucht te hebben", aldus het Instituut. Het INT is het kennisinstituut voor de Nederlandse taal en biedt verschillende websites, waaronder meerdere taalsites.

Op 5 mei werd het Instituut voor de Nederlandse Taal getroffen door een ransomware-aanval. Uit veiligheidsoverwegingen werd besloten om alle systemen, waaronder veelbezochte taalwebsites, offline te halen. Het gaat om alle websites met een domeinnaam eindigend op -ivdnt.org, en om ciplnet.com, etymologiebank.nl, kennisbank-begrijpelijketaal.nl, nederlandsedialecten.org, neerlandistiek.nl, overtaal.be, taaladvies.net, termtreffer.org, jiddischwoordenboek.nl en transcriptor.nl.

De aanval werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd The Gentlemen. Hoe de aanval mogelijk was is niet bekendgemaakt. Totdat de websites van het INT weer online komen zijn ook de e-mailadressen van het Instituut nog niet bereikbaar, aldus de vandaag verschenen update over het incident.

