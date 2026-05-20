GitHub getroffen door inbraak op bijna vierduizend eigen interne repositories

GitHub is getroffen door een inbraak op bijna vierduizend eigen interne repositories, zo heeft het platform via X bekendgemaakt. Aanvallers wisten via een besmette VS Code-extensie toegang te krijgen tot het systeem van een GitHub-medewerker. Via de gecompromitteerde machine werd vervolgens code uit zo'n 3800 interne repositories van GitHub zelf buitgemaakt. GitHub stelt dat meer dan 180 miljoen ontwikkelaars van het platform gebruikmaken voor het ontwikkelen van software. Bij de inbraak is echter alleen code van GitHub zelf gestolen, aldus de verklaring.

GitHub meldt aanvullend dat de belangrijkste secrets inmiddels zijn vervangen om verdere impact te voorkomen. Een groep aanvallers genaamd TeamPCP heeft de aanval opgeëist en biedt op internet de van GitHub gestolen code aan voor een bedrag vanaf 50.000 dollar. De aanvallers claimen dat ze onder andere broncode en interne organisatiegegevens met betrekking tot het GitHub-platform in handen hebben. GitHub meldt dat het na afronding van het onderzoek met een uitgebreider incidentrapport komt. TeamPCP wordt ook verantwoordelijk gehouden voor supplychain-aanvallen op SAP, Checkmarx, Bitwarden, Lightning, Intercom en Trivy