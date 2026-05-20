Minister zegt dat er toch een alternatief voor het luchtalarm komt

Er komt toch een alternatief voor het luchtalarm dat vanaf 2028 wordt uitgefaseerd, zo zegt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. In een brief aan de Tweede Kamer had de bewindsman nog gesteld dat er voor een dergelijk systeem geen geld beschikbaar is en NL-Alert het primaire waarschuwingssysteem is. "Ik geloof in de robuustheid van NL-Alert", zegt Van Weel tegenover de NOS. "Maar we hebben ook iets van een alternatief nodig."

Hoe dit alternatief er komt uit te zien kan de minister nog niet zeggen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en Defensie kijken samen naar de mogelijkheden voor een ander alarmeringssysteem. De overheid had eerder al onderzoek laten doen naar een 'robuuste en redundante' waarschuwingsketen. Daarin werd ook geadviseerd om een 'nieuw innovatief sirenenetwerk te ontwikkelen. "Hiervoor zijn nog geen financiële middelen gevonden", schreef Van Weel afgelopen maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

"Het uitblijven van financiële middelen voor een nieuw sirenenetwerk betekent echter dat de keten nu niet redundant ingericht kan worden met een aanvullend systeem. De minister van Defensie en ik zijn hierover in gesprek en zoeken gezamenlijk naar een passende oplossing", liet de bewindsman verder weten. Tegenover de NOS stelt Van Weel dat het luchtalarm een 'vrij dom apparaat' is. "Je drukt op een knop en er gaat een sirene af. Liever wil je de burgers veel meer gerichte informatie meegeven." Daarvoor wijst de minister naar NL-Alert. Kamerleden waren verbaasd over de aankondiging, omdat het mobiele netwerk kan uitvallen en niet iedereen over een smartphone beschikt.