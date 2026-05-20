Discord maakt end-to-end encryptie standaard voor spraak en videogesprekken

Het populaire communicatieplatform Discord maakt voortaan voor alle spraak- en videogesprekken standaard gebruik van end-to-end encryptie. De enige uitzondering zijn de zogenoemde 'stage channels', die voor een groter publiek zijn bedoeld, zoals live events. Voor de versleuteling wordt gebruikgemaakt van het DAVE-protocol. Discord noemt dit één van de meest platform-diverse protocollen voor end-to-end encryptie. "Aan een Discord-gesprek kan iemand op een laptop, op een telefoon, op een PlayStation en iemand op een Xbox deelnemen", zegt Mark Smith van Discord. Het protocol moet op al deze platforms ervoor zorgen dat de communicatie soepel verloopt.

Plannen voor end-to-end versleuteling werden al in 2023 aangekondigd. Volgens Smith was het een tijdsintensief proces. In eerste instantie werkte het DAVE-protocol alleen op de desktop en mobiele applicaties. Sinds vorig jaar werkt het protocol ook op spelcomputers en browsers en ondersteunt het bots en de eigen Discord Social SDK. De migratie naar het nieuwe protocol werd afgelopen maart afgerond. Smith voegt toe dat DAVE een open protocol is en de implementatie open source.

Afsluitend laat Smith weten dat Discord geen plannen heeft om tekstberichten end-to-end te versleutelen. "Veel van de features die mensen op Discord gebruiken waren gemaakt met de veronderstelling dat tekst niet end-to-end versleuteld is, en het opnieuw ontwikkelen ervan zodat ze werken met encryptie is een grote engineering-uitdaging."