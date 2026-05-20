Discord maakt end-to-end encryptie standaard voor spraak en videogesprekken

Het populaire communicatieplatform Discord maakt voortaan voor alle spraak- en videogesprekken standaard gebruik van end-to-end encryptie. De enige uitzondering zijn de zogenoemde 'stage channels', die voor een groter publiek zijn bedoeld, zoals live events. Voor de versleuteling wordt gebruikgemaakt van het DAVE-protocol. Discord noemt dit één van de meest platform-diverse protocollen voor end-to-end encryptie. "Aan een Discord-gesprek kan iemand op een laptop, op een telefoon, op een PlayStation en iemand op een Xbox deelnemen", zegt Mark Smith van Discord. Het protocol moet op al deze platforms ervoor zorgen dat de communicatie soepel verloopt.
Plannen voor end-to-end versleuteling werden al in 2023 aangekondigd. Volgens Smith was het een tijdsintensief proces. In eerste instantie werkte het DAVE-protocol alleen op de desktop en mobiele applicaties. Sinds vorig jaar werkt het protocol ook op spelcomputers en browsers en ondersteunt het bots en de eigen Discord Social SDK. De migratie naar het nieuwe protocol werd afgelopen maart afgerond. Smith voegt toe dat DAVE een open protocol is en de implementatie open source.
Afsluitend laat Smith weten dat Discord geen plannen heeft om tekstberichten end-to-end te versleutelen. "Veel van de features die mensen op Discord gebruiken waren gemaakt met de veronderstelling dat tekst niet end-to-end versleuteld is, en het opnieuw ontwikkelen ervan zodat ze werken met encryptie is een grote engineering-uitdaging."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.