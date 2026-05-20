Tor Project start crowdfundingcampagne voor tien 'internet freedom' projecten

Het Tor Project is in samenwerking met Funding the Commons een nieuwe crowdfundingcampagne gestart waarbij voor tien projecten die zich bezighouden met 'internet freedom' geld wordt ingezameld. Het is het eerste 'Web3-native crowdfunding-initiatief' gericht op internetvrijheid, aldus Pavel Zoneff van het Tor Project. Doneren kan in onder andere Bitcoin, Ethereum en Monero. Donaties worden tot een totaalbedrag van 115.000 dollar verdubbeld.

Volgens Zoneff neemt de vrijheid op internet al vijftien jaar op rij af. Censuur en surveillance worden steeds geraffineerder en zijn op steeds meer plekken aanwezig, terwijl tools die mensen gebruiken om hun privacy te beschermen en informatie op te zoeken met teruglopende budgetten te maken hebben, aldus de medewerker van het Tor Project. Doordat budgetten teruglopen zien allerlei projecten zich gedwongen om mensen te ontslaan, ondersteuning te stoppen of de softwareontwikkeling terug te schalen.

Met de crowdfundingcampagne worden tien projecten ondersteund die zich inzetten voor journalistiek, privécommunicatie, het omzeilen van censuur en een privacyveilige infrastructuur. Het gaat onder andere om SecureDrop, OpenArchive, OnionShare, Onion Browser, Unredacted, Ricochet Refresh en het Open Observatory of Network Interference (OONI).

"Tor kan niet alleen op zichzelf veerkrachtig zijn. De veerkracht is afhankelijk van de veerkracht van het ecosysteem eromheen, met name de kleinere projecten die geen toegang hebben tot institutionele financiering of donornetwerken. Deze campagne is een manier om meer mensen te betrekken bij de gedeelde verantwoordelijkheid voor het in stand houden van technologie in het publieke belang", stelt Zoneff.