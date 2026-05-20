Kabinet wil dat douane camera's en drones kan inzetten voor accijnstoezicht

Het kabinet wil dat de douane camera's en drones kan inzetten voor het toezicht op de accijnsregelgeving. De camera's mogen ook in winkelgebieden worden ingezet. Dat staat in een concept-wetsvoorstel dat het kabinet vandaag presenteerde. De douane is verantwoordelijk voor de heffing, inning en het toezicht op accijnsregelgeving. Het toezicht kan onder andere bestaan uit controles.

"Gezien de grote omvang van de goederenstromen is het ondoenlijk om het gehele toezicht op de naleving van de accijnswetgeving fysiek door douaneambtenaren te laten uitvoeren", zo laat het kabinet weten in een memorie van toelichting bij het concept-wetsvoorstel (pdf). Daarin staat ook dat met behulp van camera’s gericht bepaald kan worden welke goederen moeten worden gecontroleerd.

De inzet van cameratoezicht kan er echter voor zorgen dat er persoonsgegevens worden verwerkt. "Er kunnen bijvoorbeeld herkenbare beelden gemaakt worden van mensen en kentekens van auto’s. Cameratoezicht waarbij persoonsgegevens worden verwerkt betekent ook een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, zeker als mensen niet weten of verwachten dat er beelden worden gemaakt en zich onbespied wanen. Een mobiele camera, waaronder dus een drone, kan daardoor een grotere inbreuk maken dan een vaste camera", aldus de memorie.

In de memorie staan ook verschillende voorbeelden waar de camera's en drones kunnen worden ingezet, zoals grensovergangen, gebouwen en omliggende terreinen en schepen. Ook winkelgebieden zijn een plek waar de douane door middel van camera's accijnstoezicht kan gaan houden. In deze gevallen mogen camera's volgens het concept-wetsvoorstel alleen worden ingezet met toestemming en als er voldaan is aan bepaalde vereisten. Via Internetconsultatie.nl kan het publiek tot 17 juni op het concept-wetsvoorstel reageren.