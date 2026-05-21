Bedenkers Flipper One vragen hulp voor ontwikkeling van open Linux-platform

De bedenkers van de Flipper One hebben het publiek gevraagd om mee te helpen bij de ontwikkeling van een open Linux-hardwareplatform. De Flipper One moet een aanvulling op de Flipper Zero worden die een aantal jaren geleden verscheen. De Flipper Zero wordt omschreven als een multitool voor penetratietesters en geeks. Het apparaat ondersteunt verschillende radioprotocollen, NFC, RFID, Bluetooth en infrarood en kan voor allerlei tests en onderzoeken worden gebruikt. Ook kan het als USB universal 2nd-factor (U2F) authenticatie token of security key fungeren en is het voor "BadUSB" aanvallen te gebruiken.

De Flipper One richt zich juist op 'Layer 1'. Het gaat dan om alles wat IP-verbonden is, zoals wifi, ethernet, 5G en satelliet. "Het draait allemaal om netwerken, dataoverdracht en high-performance computing. Draaiend op krachtige hardware en een open Linux-toolkit - genoeg rekenkracht om SDR en lokale AI aan te kunnen", aldus de bedenkers. Met de Flipper One willen ze naar eigen zeggen een echt open Linux-hardwareplatform ontwikkelen. Daarbij streven ze naar volledige mainline Linux-kernelondersteuning, geen binary blobs, gesloten drivers of proprietary firmware en geen vendor-locked BSP (board support package).

"We zeggen 'echt open' omdat de huidige staat van ARM Linux deprimerend is. Elke leverancier voegt zijn eigen custom troep toe: gesloten boot blobs, leverancier-specifieke patches, "board support packages" die niemand buiten de chipfabrikant echt begrijpt. Je kunt niet langer de specificaties lezen en begrijpen hoe computers werken", aldus de bedenkers. Die roepen daarom de community op om te helpen bij de ontwikkeling van de vereiste software. Het gaat onder andere om drivers, firmware, power management en kernelondersteuning. Om dit project te stroomlijnen is nu ook de Flipper One Developer Portal gelanceerd en wordt er een manager gezocht die het contact met de community gaat managen.

De Flipper One zal over twee processors beschikken met 8GB geheugen. Het gaat om een acht core RK3576 chip die open Linux draait en een Mali-G52 GPU en NPU om lokale AI-modellen te draaien. De tweede chip is een Raspberry Pi RP2350 microcontroller met twee cores. Deze chip is onder andere bedoeld voor het scherm, de knoppen, touchpad, LED's en het 'power subsystem'. Daardoor is het apparaat ook te gebruiken als het Linux-deel staat uitgeschakeld. De uiteindelijke kosten zijn nog niet bekend, maar het basismodel zonder mobiele modules zou onder de 350 dollar moeten gaan kosten.