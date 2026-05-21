Rechter: maatschappelijk probleem als Staat contract met Solvinity niet verlengt

Er zal een groot maatschappelijk probleem ontstaan als de Staat het contract met Solvinity niet verlengt, zo heeft de kortgedingrechter gesteld in de motivering van een uitspraak die twee weken geleden werd gedaan. In deze zaak stapten drie burgers naar de rechter om zo te voorkomen dat de Nederlandse Staat de overeenkomst met Solvinity zou verlengen. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

De drie burgers zijn bang dat Solvinity binnenkort wordt overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Hierdoor zouden de activiteiten van Solvinity binnen de reikwijdte van de Amerikaanse wet vallen. Persoonsgegevens zouden daardoor in handen kunnen komen van de Amerikaanse overheid, aldus de burgers. Die vinden dat dit in strijd met fundamentele rechten van Nederlanders is.

Vanwege het spoedeisende belang van deze zaak werd op dezelfde dag uitspraak gedaan in een zogenoemd kop-staartvonnis, waarbij de vorderingen van de drie burgers werden afgewezen. De motivering van die uitspraak is vandaag gepubliceerd. De rechter stelt dat de Staat bij de uitvoering van de publieke taak een grote mate van beleidsvrijheid heeft. "Alleen als evident sprake is van (dreigend) onrechtmatig handelen van de Staat, kan er plaats zijn voor rechterlijk ingrijpen", aldus de rechter.

Volgens de kortgedingrechter is het aannemelijk dat er een groot maatschappelijk probleem zal ontstaan, als de Staat de overeenkomst met Solvinity niet nu verlengt. "Het niet verlengen van de overeenkomst komt er in feite op neer dat het veilig gebruik van essentiële overheidsapplicaties zoals DigiD en MijnOverheid op losse schroeven komt te staan." De Staat stelde dat het vanwege de technische complexiteit zonder onaanvaardbare risico’s niet mogelijk is om op korte termijn op een andere leverancier over te stappen of het platform zelf te beheren. Iets wat de drie burgers volgens de rechter niet hebben kunnen weerleggen.

Gezien het door de Staat geschetste scenario als het contract niet wordt verlengd, oordeelt de kortgedingrechter dat de Staat niet kan worden verboden de relatie met Solvinity nog enige tijd voort te zetten. De Staat heeft wel het recht de overeenkomst met Solvinity met onmiddellijke ingang te ontbinden als het bedrijf door Kyndryl wordt overgenomen. Daarover zegt de rechter dat het niet aannemelijk is dat de Staat onrechtmatig handelt of dreigt te handelen als er geen gebruik wordt gemaakt van deze ontbindingsmogelijkheid. De Staat is in overleg met Solvinity en Kyndryl om de mogelijke gevolgen van de overname voor de privacy zoveel mogelijk te beperken, aldus de rechter. Als verliezende partij moeten de drie burgers de proceskosten van de Staat betalen, die 2100 euro bedragen.