Canadees aangehouden voor beheer van botnet van één miljoen IoT-apparaten

De Canadese autoriteiten hebben een 23-jarige Canadese man aangehouden die wordt verdacht van het beheer van een botnet dat uit meer dan een miljoen besmette Internet of Things (IoT) apparaten bestaat. Via het 'KimWolf-botnet' konden afnemers tegen betaling ddos-aanvallen tegen websites uitvoeren. Afgelopen maart namen de Amerikaanse autoriteiten in samenwerking met internationale opsporingsdiensten de command & control (C2) infrastructuur van het botnet in beslag.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten was het KimWolf-botnet verantwoordelijk voor ddos-aanvallen van bijna 30 Terabits per seconde. De aanvallen zorgden ervoor dat sommige slachtoffers met een schade van meer dan een miljoen dollar te maken kregen, zo laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten. Het KimWolf-botnet zou naar verluidt meer dan 25.000 aanvallen hebben uitgevoerd.

Opsporingsdiensten wisten de Canadese verdachte op basis van ip-adressen, online accountgegevens, transactiegegevens en chatgesprekken als beheerder van het botnet aan te merken. De Amerikaanse autoriteiten hebben de Canadese man aangeklaagd en Canada om zijn uitlevering gevraagd. Mocht hij schuldig worden bevonden kan de verdachte een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen.