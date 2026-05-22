Politie houdt tweetal aan voor het online verkopen van phishingpanels

De politie heeft afgelopen maandag twee 23-jarige mannen uit Bergschenhoek aangehouden op verdenking van het online verkopen van phishingpanels, waarmee in allerlei landen phishingaanvallen werden uitgevoerd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.
De mannen uit Bergschenhoek worden ervan verdacht phishingpanelen te hebben aangeboden gericht op banken uit heel Europa. De phishingpanelen werden via socialmediakanalen aan gebruikers in verschillende landen verkocht, aldus de politie. De verdachten zijn inmiddels door de politie verhoord en worden uitgeleverd aan België. Ook daar worden ze van strafbare feiten verdacht. De politie roept slachtoffers van phishing op om altijd aangifte te doen. "Bent u slachtoffer geworden van phishing? Doe aangifte, u hoeft zich niet te schamen. Dit kan iedereen overkomen."
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.