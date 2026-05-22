Politie houdt tweetal aan voor het online verkopen van phishingpanels

De politie heeft afgelopen maandag twee 23-jarige mannen uit Bergschenhoek aangehouden op verdenking van het online verkopen van phishingpanels, waarmee in allerlei landen phishingaanvallen werden uitgevoerd. Dat is vandaag bekendgemaakt. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren.

De mannen uit Bergschenhoek worden ervan verdacht phishingpanelen te hebben aangeboden gericht op banken uit heel Europa. De phishingpanelen werden via socialmediakanalen aan gebruikers in verschillende landen verkocht, aldus de politie. De verdachten zijn inmiddels door de politie verhoord en worden uitgeleverd aan België. Ook daar worden ze van strafbare feiten verdacht. De politie roept slachtoffers van phishing op om altijd aangifte te doen. "Bent u slachtoffer geworden van phishing? Doe aangifte, u hoeft zich niet te schamen. Dit kan iedereen overkomen."