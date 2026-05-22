Cel voor man die Telegrambots, teksten en sms-gateways voor phishing verspreidde

De rechtbank Rotterdam heeft een 22-jarige man veroordeeld voor het verspreiden van Telegrambots, teksten en sms-gateways die door anderen werden gebruikt voor het uitvoeren van phishingaanvallen. Daarnaast beschikte de verdachte over meerdere phishingpanels, waarmee inloggegevens ingevuld op phishingsites worden verzameld. Tevens werd bij de man bijna een kilo MDMA en een automatisch vuurwapen aangetroffen.

De phishingaanvallen die met de bots, teksten en sms-gateways van de verdachte werden uitgevoerd waren gericht tegen klanten van onder andere Bunq, KBC Bank en Itsme. Volgens de rechter heeft de man lange tijd bancaire phishing mogelijk gemaakt en wist hij dat de Telegrambots, teksten en sms-gateways voor phishing waren bestemd. Daarnaast beschikte de man over meerdere phishingpanels. "Het gebruik van deze software kan de privacy van de slachtoffers ernstig schaden en opent bovendien de weg naar vervolghandelingen die voor ernstige hinder, financiële ontwrichting, en (financieel) nadeel voor de slachtoffers kunnen zorgen", aldus de rechter.

De verdachte verklaarde dat hij zijn digitale kennis en vaardigheden op verzoek van zijn toenmalige vrienden op een kwalijke manier heeft ingezet. De rechter veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 720 dagen, waarvan 466 dagen voorwaardelijk. Daarnaast moet hij een taakstraf van 360 uur uitvoeren. Mocht de verdachte de taakstraf niet of niet goed uitvoeren moet hij een extra gevangenisstraf van 180 dagen uitzitten.