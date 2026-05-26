Politie houdt 35-jarige man aan voor inbraak op computersystemen Ajax

De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit de gemeente Buren aangehouden voor het binnendringen in de computersystemen van voetbalclub Ajax. "Begin 2026 werd Ajax geconfronteerd met de computervredebreuk nadat de verdachte zichzelf toegang had verleend in de computersystemen van de voetbalclub", aldus de politie in een kort persbericht. Daarin staat ook dat de politie, nadat er aangifte was gedaan, een onderzoek is gestart waarbij de nu aangehouden verdachte in beeld kwam.
Bij de aanhouding is de woning van de 35-jarige man doorzocht en zijn diverse gegevensdragers voor verder onderzoek in beslag genomen. Verdere details over de zaak zijn niet gegeven. Begin dit jaar kreeg Ajax met een datalek te maken. Zo bleken de persoonlijke gegevens van 300.000 geregistreerde supporters, alsmede vijfhonderd personen met een stadionverbod, voor derden toegankelijk. Ook was het mogelijk om seizoenskaarten over te zetten en stadionverboden aan te passen, zo meldde RTL Nieuws op basis van een hacker die het medium tipte.
"Recent hebben wij ontdekt dat een hacker in Nederland op onrechtmatige wijze toegang heeft verkregen tot delen van onze systemen. Daarbij zijn gegevens ingezien", reageerde Ajax destijds op de eigen website. Vanwege het datalek besloot de voetbalclub om iedereen met een kaart of meerdere kaarten voor één van de laatste drie thuiswedstrijden van dit seizoen van nieuwe mobile tickets te voorzien. Tevens werd er aangifte gedaan en melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
