GCHQ-directeur: AI niet te stoppen kracht met grote gevolgen voor cybersecurity

AI is een niet te stoppen kracht met grote gevolgen voor cybersecurity, zo stelt Anne Keast-Butler, hoofd van de Britse inlichtingendienst GCHQ. Keast-Butler gaf gisteren een speech op Bletchley Park waarin ze de uitspraken deed. "AI is een niet te stoppen kracht met veel kansen, maar het is ook een kracht met risico's", waarschuwde de GCHQ-directeur het publiek. Nu AI steeds autonomer opereert is het volgens Keast-Butler belangrijk om het te toe te passen en dit op een veilige manier te doen. "Om zo onze nationale veiligheid, onze economie en onze manier van leven te beschermen."

De GCHQ-directeur stelde ook dat de komst van AI grote gevolgen voor cybersecurity heeft. "De nieuwste AI-modellen leggen in hoog tempo kwetsbaarheden bloot in technologieën waar onze samenleving dagelijks op vertrouwt. De grond onder onze voeten is in razend tempo aan het verschuiven, wat inhoudt dat cybersecurity nog nooit zo belangrijk is geweest." Daarnaast zorgt AI ervoor dat er ook anders over cybersecurity moet worden nagedacht, ging Keast-Butler verder. "We moeten in de AI-wereld cybersecurity opnieuw vormgeven." Daarbij wees de inlichtingendirecteur onder andere naar het gebruik van AI-agents voor 'cyber defence'.