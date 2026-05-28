Minister: continu frictie tussen privacywet en inzet technologie voor opsporing

De privacywetgeving hindert de inzet van technologie die kan helpen bij het opsporen van verdachten, aldus minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. De bewindsman wil met de Tweede Kamer 'de grenzen opzoeken' van waar de privacy van onschuldigen stopt en technologie kan worden ingezet om relschoppers op te sporen. Daarnaast hoopt Van Weel dat er dit jaar een concept-wetsvoorstel komt om de politie in besloten appgroepen te laten meekijken. De minister deed zijn uitspraken tijdens een debat over het normaliseren van geweld in politiek en samenleving.

Er werd tijdens het debat onder andere gesproken over geweld tijdens demonstraties en verstoringen van de openbare orde. "Cameratoezicht is in dezen natuurlijk zeer belangrijk, zowel om te kijken hoe de openbare orde zich ontwikkelt, zeker als het gaat om grote aantallen mensen, als ook voor de opsporing achteraf. Ook daar zien we dat we toch continu frictie hebben tussen privacywetgeving, die het ons bijvoorbeeld heel moeilijk maakt om achteraf gezichtsherkenningssoftware te gebruiken om daders van dit soort demonstraties op te pakken, en aan de andere kant de technologische mogelijkheden die er wel degelijk zijn", stelde minister Van Weel.

"Ik wil echt samen met uw Kamer de grenzen opzoeken en verkennen om te kijken waar we nu vinden dat het recht op privacy van diegenen die helemaal niets te maken hebben met welke gewelddadigheden dan ook, volledig is gewaarborgd terwijl we uitwassen ook met gebruikmaking van dit soort technologie wel degelijk kunnen aanpakken. Dat zijn degenen die misbruik maken van de rechten die ze hebben", ging de bewindsman verder.

Online onderzoek

Tijdens het debat merkte VVD-Kamerlid Brekelmans op dat het belangrijk is dat de politie meer bevoegdheden krijgt om online onderzoek te doen. "We willen dat de politie in staat is om meer informatie openbaar te verzamelen en daar meer mee te doen, maar ook dat de politie in staat is om te infiltreren in besloten WhatsAppgroepen en Telegramgroepen waarin deze demonstraties worden gepland. Mijn vraag is hoe het kabinet hiernaar kijkt en welke stappen het hierin wil nemen."

Van Weel stelde dat er op dit moment een wetsvoorstel bij de Raad van State ligt dat het voor de politie mogelijk moet maken om in openbare bronnen mee te kunnen kijken, zoals bijvoorbeeld chatgroepen. "We zien dat het niet meer georganiseerd wordt in zaaltjes achteraf, maar allemaal online. De politie kan daar echter alleen maar aan deelnemen door te zeggen "dag, ik ben van de politie". Meestal houdt het gesprek in zo'n chatgroep dan vrij snel op."

De minister voegde toe dat de politie nu niet in besloten appgroepen mag komen. "Stap één is dus het wetsvoorstel dat er nu ligt, om in ieder geval het gebruik van die openbare bronnen mogelijk te maken, waardoor burgemeesters vooraf ook meer informatie kunnen verzamelen over wat ze kunnen verwachten bij een demonstratie. Stap twee is absoluut - dat gaat hopelijk voor het einde van het jaar in consultatie - om dat ook in besloten groepen mogelijk te maken."