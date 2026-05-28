Proxy-botnet van 17 miljoen apparaten na actie politie en NCSC offline

Een proxy-botnet van 17 miljoen apparaten is na actie van de politie en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) offline gehaald. Het gaat volgens het NCSC om het Asocks-botnet, dat een residential proxy-netwerk biedt. Twee jaar geelden werd al door een cybersecuritybedrijf gewaarschuwd voor Asocks, dat zichzelf het 'meest stabiele residentiële proxy-netwerk' noemt. Een residential proxy-netwerk laat het verkeer van betalende klanten via de systemen en internetverbindingen van legitieme thuisgebruikers lopen. Deze betalende klanten kunnen cybercriminelen zijn. Er zijn verschillende methodes waardoor de systemen van thuisgebruikers onderdeel van een residential proxy-netwerk kunnen worden, bijvoorbeeld tegen betaling of het installeren van bepaalde software.
Na te zijn getipt door een beveiligingsonderzoeker informeerde het NCSC de politie. Hierop volgde een gezamenlijk onderzoek, waaruit bleek dat het botnet 17 miljoen apparaten telde. Daarnaast bleek dat tweehonderd servers gebruikt voor het aansturen van de besmette machines zich in Nederland bevonden. De politie heeft daarop bij een hostingprovider meerdere servers van het botnet voor onderzoek in beslag genomen. Volgens het NCSC is het botnet uiteindelijk door de provider offline gehaald.
