Amerikaan die data 7 miljoen bejaarden aan scammers verkocht krijgt 12 jaar cel

Een 57-jarige Amerikaanse man die de persoonlijke gegevens van meer dan zeven miljoen bejaarden aan scammers verkocht is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar en een maand. Ook moet hij een bedrag van 5,2 miljoen dollar betalen. De verdachte was van 2016 tot en met 2023 actief en verkocht lijsten met namen, telefoonnummers, adresgegevens en in sommige gevallen ook leeftijd en e-mailadres van oudere Amerikanen aan scammers in Jamaica die zich met loterijfraude bezighielden. Bij loterijfraude horen slachtoffers dat ze een niet-bestaande geldprijs hebben gewonnen. Om de 'geldprijs' te kunnen ontvangen moeten er eerst allerlei kosten en belastingen aan de oplichters worden betaald, die daarna niets meer van zich laten horen.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft de man minstens 22.000 zogenaamde 'lead lists' aan scammers verkocht, met daarop de namen en persoonlijke informatie van meer dan zeven miljoen ouderen. De verdachte zou daarmee een bedrag van 5,2 miljoen dollar hebben verdiend. Slachtoffers van de scammers werden voor meer dan 9,5 miljoen dollar opgelicht. In de aankondiging van de veroordeling wordt niet gemeld hoe de man aan de gegevens kwam. Wel laten de autoriteiten weten dat de U.S. Postal Inspection Service bij het onderzoek naar de man betrokken was.