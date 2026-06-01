NS: nieuwe ov-pas kan anoniem en is met contant geld op te waarderen

De ov-pas, de opvolger van de ov-chipkaart die eind volgend jaar verdwijnt, kan anoniem en is met contant geld op te waarderen, zo stelt de NS. Sinds afgelopen vrijdag is de ov-pas in allerlei winkels te koop. Het is mogelijk om de ov-pas aan een account te koppelen, maar dat is niet nodig. "De OV-pas is anoniem als je hem online bestelt zonder account en er geen abonnement op zet. In de andere gevallen staan er op de pas wel persoonlijke gegevens", zo laat de NS weten. Het saldo op deze passen is online op te waarderen. De gegevens voor het bezorgen van de bestelling worden 30 dagen bewaard.

De ov-pas die in de winkel wordt verkocht is voorzien van een barcode. Deze passen zijn zowel met pinpas als met contant geld bij deze winkels op te waarderen. "Translink verwerkt bij de aanschaf op deze wijze geen persoonsgegevens. Translink en NS komen ook niet te weten wie de OV-pas heeft aangeschaft. Translink en NS weten dus wel welke reizen er zijn gemaakt met zo’n OV-pas, maar niet wie de persoon is of personen zijn die deze reizen hebben gemaakt", zo laat de NS verder in het privacystatement weten.