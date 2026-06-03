CBS: meer bedrijven zetten in op AI om personeelstekort op te vangen

Steeds meer bedrijven zetten in op AI, robotisering en andere vormen van automatisering om een tekort aan personeel op te vangen, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag weten. Vorig jaar april ging het om een kwart van de ondervraagde bedrijven, dit jaar is dat gestegen naar zo'n dertig procent. Met name grote bedrijven met meer dan 250 medewerkers maken volgens het CBS vanwege het personeelstekort gebruik van AI en andere technologieën. Hier ligt het percentage rond de veertig procent.
"Bijna twee derde van de bedrijven heeft last van een personeelstekort", aldus het CBS. "Voor bijna de helft van de bedrijven (30 procent van alle bedrijven) met een personeelstekort is meer inzetten op automatiseren, bijvoorbeeld robotisering of AI-ondersteuning, de belangrijkste maatregel." Het statistiekenbureau stelt dat in bijna alle bedrijfstakken het aandeel bedrijven dat meer inzet op automatisering vanwege het personeelstekort is toegenomen. In de sector informatie en communicatie zag het CBS de sterkste toename ten opzichte van vorig jaar. Automatisering is ook in deze bedrijfstak de meest gekozen oplossing voor het personeelstekort.
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