FBI roept op om systemen benzineopslagtanks niet aan het internet te hangen

De FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA, het Amerikaanse cyberagentschap CISA, twee Amerikaanse ministeries, een toezichthouder en de Transportation Security Administration (TSA) hebben opgeroepen om systemen voor benzineopslagtanks niet direct aan het publieke internet te hangen. Aanleiding voor de oproep is 'kwaadaardige cyberactiviteit' gericht tegen de Automated Tank Gauge (ATG) systemen van Amerikaanse instanties.

ATG-systemen worden gebruikt om de inhoud van benzineopslagtanks te meten, leveringen bij te houden, alarm te slaan in het geval van problemen met de tank of de meter en het uitvoeren van lektesten. Wanneer de apparaten direct vanaf het internet toegankelijk zijn kunnen aanvallers het brandstofniveau zien, informatie en waardes veranderen of zelfs kritieke monitoringparameters aanpassen. Volgens de autoriteiten worden ATG-systemen op grote schaal in de VS gebruikt, onder andere binnen de energie, chemische, voedsel- en landbouw en transportsectoren.

Misbruik van ATG-systemen kan op verschillende manieren plaatsvinden, waaronder het gebruik van hardcoded inloggegevens en SQL Injection, aldus de Amerikaanse overheidsdiensten. Vervolgens kunnen aanvallers systeemwaarschuwingen uitschakelen, instellingen aanpassen en storingen veroorzaken die de opslagtanks permanent kunnen beschadigen. Om dit te voorkomen doen de autoriteiten verschillende aanbevelingen. Zo wordt aangeraden om de seriële poort of andere webinterfaces van ATG-systemen niet direct aan het publieke internet te hangen. In het geval remote toegang toch is vereist wordt het gebruik van een access control list (ACL) of vpn aangeraden.

Verder wordt geadviseerd om alle standaard wachtwoorden meteen te veranderen en voor alle admin-accounts unieke en sterke wachtwoorden te gebruiken. Tevens moeten patches voor ATG-systemen worden geïnstalleerd en zouden organisaties actief hun netwerken op ongeautoriseerde toegang moeten monitoren (pdf). Vorig jaar waarschuwde het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) nog dat ATG-systemen het doelwit van aanvallen zijn.