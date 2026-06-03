Privacy First vreest verplicht gebruik van wallet voor Europese Digitale Identiteit

Stichting Privacy First is bang dat de wallet voor de Europese Digitale Identiteit (EUDI) toch verplicht wordt gesteld, ook al heeft het kabinet altijd gesteld dat het gebruik vrijwillig zal zijn. Daarnaast waarschuwt de privacystichting in een brief aan de Tweede Kamer voor andere risico's die bij het gebruik van de wallet komen kijken (pdf). De vrijwilligheid van de EUDI-wallet staat morgen op de agenda van de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

De Europese Commissie presenteerde in 2021 plannen voor de invoering van een digitale identiteit waarmee burgers zich in de gehele Europese Unie kunnen identificeren. Vanuit een speciale wallet-app voor smartphones en 'andere apparaten' moeten burgers zich kunnen identificeren en elektronische documenten delen. Grote platformen zullen worden verplicht om de nieuwe Europese digitale identiteit te accepteren.

Het kabinet heeft altijd gesteld dat het gebruik van de wallet vrijwillig zal zijn, maar Privacy First betwijfelt dit. Volgens de stichting zal de wallet als gevolg van nieuwe antiwitwasregels in de praktijk verplicht worden voor grote bedrijven met witwasbestrijdingsverplichtingen, zoals banken. In de eIDAS verordening is wel een vrijwilligheidsbepaling opgenomen, maar die wordt volgens Privacy First ondergraven doordat financiële instellingen in Nederland vrijwel geen fysieke kantoren meer hebben en in de praktijk aansturen op digitale identificatie van hun cliënten.

De stichting stelt dat deze problematiek ook in andere domeinen dan de witwasbestrijding gaat spelen. "Overigens bevestigt de Europese Banken Federatie (EBF) in hun recente commentaar op de ontwerp-RTS dat de EUDI-wallet verplicht wordt gesteld", merkt Privacy First in de brief op.

In de brief noemt de stichting ook andere risico's rond het gebruik van de EUDI-wallet en stelt het verschillende vragen aan de Kamerleden. Het gaat onder andere om hoe voorkomen wordt dat digitale identificatie een hulpmiddel wordt om mensen permanent in de gaten te houden en hun leven te beïnvloeden, waar de gegevens precies terechtkomen en of de wallet is te gebruiken zonder apparaat met een besturingssysteem van Big Tech, zoals Microsoft, Google of Apple. De wallet-app die de Nederlandse overheid op dit moment ontwikkelt vereist het gebruik van een Apple- of Google-account.