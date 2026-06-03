Directeur Marks & Spencer ontvangt 3,5 miljoen euro minder als gevolg van hack

De directeur van Marks & Spencer heeft wegens de omvangrijke ransomware-aanval het afgelopen jaar omgerekend 3,5 miljoen euro minder ontvangen dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit de financiële jaarcijfers die de Britse winkelketen heeft gepubliceerd (pdf). De ransomware-aanval vond vorig jaar april plaats en zorgde ervoor dat Marks & Spencer allerlei systemen offline moest halen. Daardoor was het onder andere voor klanten niet mogelijk om via de webshop bestellingen te plaatsen. Pas afgelopen augustus was de webshop weer nagenoeg volledig operationeel.

Afgelopen november maakte de winkelketen bekend dat de winst als gevolg van de ransomware-aanval met omgerekend 440 miljoen euro was gedaald. De hack heeft ook gevolgen voor directeur Stuart Machin. Hij ontving in de twaalf maanden tot april een bedrag van omgerekend 3,5 miljoen euro. Een jaar eerder was dat nog 8,1 miljoen euro. Vanwege de aanval besloot de remuneratiecommissie de afgelopen periode geen bonussen aan directeuren uit te keren. Daarnaast verdiende de directeur ook minder via het 'performance share plan', waarbij directeuren extra worden beloond met aandelen als ze bepaalde doelen halen.