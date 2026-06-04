De Politie Eenheid Den Haag informeert burgers voortaan ook via WhatsApp. Het is daarmee de vierde politie-eenheid die een eigen WhatsApp-kanaal start om zo burgers over allerlei zaken te kunnen informeren. "Het snel en direct informeren van burgers en pers, daar speelt het gebruik van het WhatsApp-kanaal op in. Het kanaal is bedoeld voor iedereen die het laatste politienieuws uit de Eenheid Den Haag wil volgen", zo laat de eenheid vandaag weten.

Vorig jaar lanceerde de Politie Eenheid Noord-Holland als eerste eenheid een eigen WhatsApp-kanaal. Afgelopen maart en april volgden respectievelijk de Politie Eenheid Midden-Nederland en de Politie Eenheid Limburg. Via het WhatsApp-kanaal wil de Eenheid Den Haag onder andere communiceren over vermissingen en incidenten en preventieboodschappen en tips geven. De Eenheid Limburg liet bij de lancering weten dat WhatsApp-kanalen losstaan van de chatfunctie. "Telefoonnummers van zowel beheerders als volgers blijven onzichtbaar en berichten zijn tot 30 dagen beschikbaar."