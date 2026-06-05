Brave lanceert betaalde minimalistische browser zonder AI, vpn en Tor

De ontwikkelaars van Brave hebben een minimalistische browser gelanceerd waarin features als een ingebouwde AI, vpn of Tor-integratie standaard staan uitgeschakeld en eenmalig zestig dollar kost. Alleen voor Linux-gebruikers is de browser gratis. Brave Origin wordt door de ontwikkelaars omschreven als een gestripte versie van Brave. De standaard Brave-browser is naast een vpn, AI en Tor-integratie ook voorzien van crypto rewards, playlist, nieuws, speedreader, e-mailaliassen, wayback machine en ingebouwde telemetrie.

Volgens de ontwikkelaars hebben gebruikers aangegeven dat ze tegen betaling een minimalistische versie van Brave wilden. "In werkelijkheid bestaat er geen gratis browser. Met Chrome ben jij de betaling: Google verzamelt je data, dat hun advertentie-imperium voedt. Brave blokkeert standaard alle tracking en opereert transparant", aldus de ontwikkelaars. Die voegen toe dat de in Brave ingebouwde premium features, partnerschappen en advertenties voor de browser betalen.

Gebruikers die Brave zonder al deze zaken willen gebruiken kunnen nu voor de Origin-versie betalen. Deze versie is als nieuwe browser te downloaden of als upgrade voor een bestaande Brave-installatie beschikbaar. In de Origin-versie zijn alle features binnen Brave standaard uitgeschakeld. Het gebruik van Origin vereist een 'purchase ID'. Hierover meldt Brave dat hiervoor een 'blind token protocol' wordt gebruikt, waardoor de betalende partij niet aan het gebruik is te koppelen.