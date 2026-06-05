Man die bij Allekabels en Scoupy miljoenen klantgegevens stal veroordeeld

Een man die bij de Nederlandse webshop Allekabels.nl en Nederlandse cashback-app Scoupy de gegevens van miljoenen klanten buitmaakte, en van andere Nederlandse organisaties gestolen gegevens in bezit had, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een taakstraf van 180 uur. Daarnaast moet hij Allekabels.nl een bedrag van 113.000 euro betalen. Dat ontdekte Security.NL in een vandaag gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Amsterdam.

De datadiefstallen vonden plaats in de periode van 17 augustus 2020 tot en met 31 oktober 2021 in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zo wist de verdachte door middel van 'onrechtmatig verkregen inloggegevens en/of wachtwoorden' toegang te krijgen tot gegevens van Allekabels.nl en Scoupy. Verder had hij ook gestolen databases van Hogeschool InHolland, Ticketcounter, Senior Publications, LiteBit, RDC, New York Pizza, Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Waternet in bezit.

Volgens de rechter is ook bewezen dat de man Allekabels.nl met de gestolen gegevens heeft afgeperst. De webshop betaalde de verdachte zo'n 35.000 euro losgeld in bitcoin. De man werd ook schuldig bevonden aan het witwassen van zo'n 127.000 euro. "Verdachte heeft er door zijn handelen voor gezorgd dat meerdere bedrijven slachtoffer zijn geworden van computervredebreuk, waarbij op grote schaal persoonlijke gegevens van consumenten zijn buitgemaakt", aldus de rechter.

De man werd in 2023 al veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor onder meer het in bezit hebben van gestolen gegevens en witwassen. Het ging hierbij om feiten die de man in dezelfde periode pleegde, als de feiten waarvoor hij nu is veroordeeld. Bij de veroordeling hield de rechter hier rekening mee, alsmede de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. "Zoals het gegeven dat hij na een lange detentie inmiddels weer op vrije voeten is, weer aan het werk is en dat zijn vrouw momenteel ziek is en een WIA-uitkering ontvangt", staat in het vonnis.

Tevens stelt de rechter dat de bewezenverklaarde feiten oud zijn en dat het lang heeft geduurd voordat de zaak inhoudelijk kon worde behandeld. De uiteindelijke straf bedraagt een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een taakstraf van 180 uur. Allekabels.nl vorderde daarnaast primair een bedrag van 261.000 euro van de verdachte en mocht dit niet worden toegekend subsidiair een bedrag van 113.000 euro. "Het primair gevorderde bedrag is niet toewijsbaar, omdat onvoldoende is onderbouwd dat de waardevermeerdering van de bitcoin kan worden aangemerkt als schade voor Allekabels", stelt de rechter. Uiteindelijk oordeelt de rechter dat alleen de geëiste materiële schadevergoeding tot een bedrag van 113.000 euro toewijsbaar is.