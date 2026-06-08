ING zet zelf ontwikkeld AI-model in bij beoordeling van hypotheekaanvragen

ING zet een zelf ontwikkeld AI-model in bij de beoordeling van hypotheekaanvragen. Dat laat het Financieele Dagblad vandaag weten. De bank stelt dat AI moet helpen om aanvragen sneller te beoordelen, maar ING wil nog geen cijfers noemen hoeveel sneller een beoordeling met behulp van AI kan plaatsvinden. Daarnaast moet het model ook het dreigende personeelstekort onder hypotheekbeoordelaars tegengaan. Het AI-systeem analyseert documenten, zodat medewerkers dat niet meer hoeven te doen.

ING benadrukt dat een medewerker altijd de uiteindelijke beslissing maakt om een hypotheek toe te kennen. "Onze medewerkers hebben het laatste woord. Zij moeten altijd kunnen uitleggen waarom zij tot een bepaald besluit komen", zegt Jacques Schram van ING tegenover de krant. De AI-agent zal dossiers analyseren die niet direct binnen het acceptatiebeleid van ING passen. Het zou op dit moment om tachtig procent van de aanvragen gaan.

Fouten kwamen tijdens de testfase volgens de bank 'sporadisch' voor. Toezichthouders DNB en AFM waarschuwen in het algemeen voor grote risico's bij de inzet van AI voor het beoordelen van hypotheekaanvragen. Fouten in de data hebben grote gevolgen voor klanten en de uitleg waarom een aanvraag is afgekeurd, is beperkt.