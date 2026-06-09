Signal: Britse eis voor fotocontrole is dystopisch en brengt iedereen in gevaar

De eis van de Britse premier Starmer om foto's op telefoons van Britse jongeren te controleren gebruikt een dystopische combinatie van client-side scanning en leeftijdsverificatie en brengt iedereen in gevaar, zo waarschuwt chatapp Signal (pdf). Gisteren maakte Starmer bekend dat fabrikanten van telefoons, zoals Apple en Google, drie maanden de tijd krijgen om foto's op telefoons van jongeren te controleren. Het moet voor jongeren onmogelijk worden om naaktfoto's te kunnen versturen of ontvangen, zo liet de Britse premier weten.

Wanneer fabrikanten niet binnen de gestelde termijn met een oplossing komen zegt Starmer wetgeving te zullen invoeren die bedrijven hiertoe verplicht. Volgens Signal gaat het hier om een dystopische combinatie van client-side scanning en leeftijdsverificatie die kinderen niet beschermt, maar iedereen in gevaar brengt. "Tegelijkertijd versterkt het de marktdominantie van Apple, Google en Microsoft en hun controle over de meest persoonlijke informatie van ons allemaal."

Volgens Signal is het een gevaarlijk voorstel om alle Britten te verplichten om hun leeftijd te bewijzen en al hun content te scannen, alleen zodat ze hun fundamentele recht op communicatie kunnen uitoefenen. "We weten dat mogelijkheden voor massasurveillance en censuur, hoe oprecht de beloftes ook klinken van wie ze invoeren, nooit heel gericht blijven. Eenmaal gecreëerd zullen ze worden uitgebreid en een gevaarlijk instrument vormen dat zowel binnen als buiten het VK zal worden gebruikt om alles te censureren en controleren wat ze als "dreigingen" of "schadelijke content" beschouwen."

Signal vreest ook dat de controle naar andere onderwerpen wordt uitgebreid. Vandaag zijn het naaktfoto's, morgen politieke opvattingen, aldus de chatapp. "Dit voorstel zal kinderen niet beschermen. Bescherming van kinderen bestaat uit goed gefinancierd onderwijs, robuuste sociale diensten en zinvolle guardrails voor de AI-technologie en platforms waar de overheid nu zo gretig mee flirt", laat Signal weten. "In plaats daarvan wil de Britse regering een onzichtbare surveillance-infrastructuur, die standaard staat ingeschakeld en onder cynische voorwendsels tot wet wordt gemaakt. Dit allemaal zonder echte aandacht voor de werkelijke behoeften van kinderen waarvan ze claimen die te beschermen, of voor de afschuwelijke en vergaande consequenties die in de praktijk zullen volgen."