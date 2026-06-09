Gratis app laat zien welke gegevens iPhone aanbiedt voor fingerprinting

Beveiligingsonderzoekers hebben een gratis opensource-app gelanceerd die laat zien welke gegevens iPhones en iPads voor fingerprinting aanbieden. De app heet Loupe en is ontwikkeld door een groep onderzoekers die zichzelf Mysk noemt. Loupe leest de waardes van publieke iOS API's, waar ook third-party apps gebruik van kunnen maken. Via deze API's is allerlei informatie op te vragen waar de iPhone zelf al de beschikking over heeft. Het gaat dan om zaken als gekozen taal, geïnstalleerde apps, batterijgegevens en apparaatsensoren.

"Trackers hebben je naam, e-mailadres of locatie niet nodig om je op internet te herkennen. Elke uitgelezen waarde is op zichzelf niet uniek, maar samen vormen ze een fingerprint waarmee je op apps en websites bent te volgen", leggen de onderzoekers uit. Ze voegen toe dat Loupe geen gegevens verstuurt. De broncode is via GitHub beschikbaar. Er wordt nog gewerkt aan een versie voor macOS.