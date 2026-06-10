Belastingdienst stopt met noemen van BSN in betalingen en vorderingen

De Belastingdienst gaat stoppen met het noemen van het burgerservicenummer (BSN) in betalingen en vorderingen, zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekendgemaakt. De fiscus gebruikt het BSN van burgers in betalingskenmerken en vorderingsnummers. Deze betaalkenmerken worden in bepaalde gevallen met derde partijen gedeeld, zoals banken, betaaldienstverleners of personen die namens de belastingschuldige of belanghebbende een betaling verrichten of ontvangen. Het BSN komt zo ook bij deze partijen terecht.

Na klachten van burgers dat de fiscus hiermee de wet overtreedt besloot de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek in te stellen. De toezichthouder stelt op basis van het uitgevoerde onderzoek dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van het BSN en verwerking van het nummer niet noodzakelijk is. "Daarmee overtreedt de Belastingdienst de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG)", aldus de AP. De Belastingdienst heeft de overtredingen vorig jaar al erkend.

De AP verzocht de fiscus om met de overtredingen te stoppen en de Belastingdienst gaat dat ook doen. "Uiterlijk eind 2026 bevatten nieuwe betalingskenmerken geen BSN meer. Ook stopt de Belastingdienst met het gebruik van het BSN in vorderingsnummers. Volgens de planning gebeurt dat uiterlijk 2032", zo meldt de toezichthouder op de eigen website. "Omdat de risico’s voor burgers beheersbaar zijn, stemt de AP in met deze planningen."

De toezichthouder meldt ook dat het laat meewegen dat de Belastingdienst al een aantal verbetertrajecten moet inzetten vanwege andere door de AP geconstateerde problemen, zoals geautomatiseerde selectie en de controle op de logging. "De risico’s voor burgers zijn daar groter; oplossing van die problemen heeft daarmee een grotere prioriteit", aldus de autoriteit. Wel stelt de AP dat het cruciaal is dat de Belastingdienst de genoemde planning haalt, om zo de risico's voor burgers bij de verwerking van het BSN zoveel mogelijk te beperken én omdat de verwerking van het BSN in betaalkenmerken niet noodzakelijk is.