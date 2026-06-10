Google Chrome verwijdert opties voor installatie adblocker uBlock Origin

Google is bezig om de opties te verwijderen waardoor gebruikers adblocker uBlock Origin en andere Manifest V2-gebaseerde browser-extensies kunnen installeren en blijven gebruiken. Dat heeft één van de Chromium-ontwikkelaars op Github gemeld. De manier waarop extensies binnen Chrome, Edge, Firefox en andere browsers mogen werken staat beschreven in een manifest. Lange tijd werkten extensies met Manifest V2, maar Google wil deze versie vervangen door Manifest V3.

Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API, die wordt vervangen door een andere oplossing genaamd declarativeNetRequest. Adblockers maken van de webRequest API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende extensie-ontwikkelaars en andere partijen klaagden eerder al dat adblockers met de komst van Manifest V3 en het verdwijnen van de webRequest API minder effectief worden.

Zo is er geen Manifest V3-versie van uBlock Origin, de populairste extensie en adblocker voor zowel Firefox als Google Chrome. Hoewel Google al enige tijd bezig is met het uitfaseren van Manifest V2 was het mogelijk voor Chrome-gebruikers om uBlock Origin toch te installeren. In de aankomende versies van Chrome worden deze opties verwijderd. Zo verdwijnt in Chrome 150 de optie om Manifest V2-gebaseerde extensies vanuit de Chrome Web Store te installeren.

Met het verschijnen van Chrome 151 zullen ook verschillende andere opties worden uitgefaseerd. Waarschijnlijk zullen andere Chromium-gebaseerde browsers volgen. Brave liet twee jaar geleden weten dat het de MV2-versies van extensies NoScript en uBlock Origin voorlopig blijft ondersteunen. Gebruikers zijn niet te spreken over de ontwikkeling, zo blijkt uit reacties op Hacker News. "Het web is letterlijk niet te gebruiken zonder uBlock Origin", aldus een reactie.