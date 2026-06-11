Bestuurder van bedrijf dat cryptotelefoons verkocht krijgt in hoger beroep lagere straf

De bestuurder van Ennetcom, een bedrijf dat cryptotelefoons verkocht, is in hoger beroep tot een lagere straf veroordeeld. De rechtbank legde de man eerder een straf op van 54 maanden. Het gerechtshof Den Haag heeft de man wegens deelname aan een criminele organisatie en het plegen van valsheid in geschrifte nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat de man wist dat de telefoons aan criminelen werden verkocht. Ook is niet vast te stellen dat het geld waarmee de telefoons werden betaald afkomstig was uit de opbrengst van strafbare feiten.

Ennetcom verkocht BlackBerry’s waarmee gebruikers versleutelde e-mailberichten konden versturen. Berichten werden automatisch na een periode van 24 tot 48 uur gewist. Daarnaast konden gebruikers de helpdesk van Ennetcom verzoeken om hun telefoon op afstand te laten wissen. Begin 2016 heeft de Canadese politie op verzoek van de Nederlandse politie data op een Ennetcom-server gekopieerd. Het ging om 3,7 miljoen berichten en notities.

Volgens de rechtbank stond het vast dat de man zich met zijn bedrijf op criminelen richtte en die de geleverde cryptotelefoons ook daadwerkelijk gebruikten. Tevens vond de rechtbank dat de man leiding gaf aan een criminele organisatie die cryptotelefoons aanbood en verhandelde voor crimineel gebruik en dat zijn organisatie zich bezighield met witwassen en valsheid in geschrifte.

Beveiligd communiceren op zichzelf niet strafbaar

Het hof stelt dat niet is vast te stellen dat de man wist dat de telefoons aan criminelen werden verkocht. Ook is niet vast te stellen dat het geld waarmee de telefoons werden betaald afkomstig was uit de opbrengst van strafbare feiten. Verder is het aanbieden van de mogelijkheid om beveiligd te communiceren op zichzelf niet strafbaar, aldus het hof. De bestuurder, een medewerkster en het bedrijf zelf werden daarom vrijgesproken van witwassen.

Wel vindt het hof bewezen dat de bestuurder van Ennetcom als oprichter en leider heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met het plegen van valsheid in geschrifte door facturen te vervalsen. Met de omzet van Ennetcom is op grote schaal gefraudeerd, aldus het vonnis. Ook beschikte de bestuurder over een vuurwapen met bijbehorende munitie. Het hof veroordeelt de man uiteindelijk voor minder feiten dan door de rechtbank bewezen waren verklaard. Daarnaast speelt ook de duur van de strafzaak van meer dan 10 jaar mee, wat uiteindelijk leidt tot een gevangenisstraf van tien maanden.

Verder is het bedrijf Ennetcom veroordeeld voor het plegen van valsheid in geschrifte. Het hof legt aan het bedrijf de betaling van een geldboete van 80.000 euro op. De rechtbank had het bedrijf geen boete opgelegd, omdat door de Belastingdienst al een vergrijpboete was opgelegd. Deze is succesvol aangevochten en daardoor niet langer aan de orde.