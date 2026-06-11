Meta pleit voor leeftijdsverificatie door appstores van Apple en Google

Meta wil dat Apple en Google verantwoordelijk worden voor de online leeftijdsverificatie die steeds meer landen hebben ingevoerd of van plan zijn om in te voeren. Dat is volgens het techbedrijf beter voor de privacy. "De meest effectieve plek om de leeftijd te verifiëren en ouderlijke toestemming te krijgen is in de appstore", aldus Meta in een bericht op de eigen website. Het techbedrijf stelt dat het lastig is voor platforms om op een veilige en nauwkeurige manier de leeftijd van gebruikers te verifiëren en dat voorstellen voor socialmediaverboden of leeftijdsgrenzen hier geen rekening mee houden.

"Om deze voorstellen te laten slagen moeten apps de leeftijd van hun gebruikers weten. Leeftijdsverificatie op internet blijft een complexe uitdaging voor de hele industrie. Veel tieners hebben geen traditioneel identiteitsbewijs, en het verplichten van mensen om gevoelige persoonlijke documenten naar elke individuele app die ze downloaden te uploaden zorgt voor grote privacyrisico's", aldus Meta. Dat stelt dat veel kleinere en nieuwere platforms vaak niet over een goede beveiliging beschikken om deze data te beschermen, waardoor miljoenen mensen met datalekken te maken kunnen krijgen.

"Het beschermen van jongeren op internet zou niet ten koste van privacy moeten gaan", laat Meta verder weten. Het techbedrijf pleit als oplossing voor leeftijdsverificatie in appstores. "Door leeftijdsverificatie eenmalig op toestelniveau uit te voeren, kunnen we jongeren voor de vele apps die ze gebruiken een consistente, voor hun leeftijd passende ervaring bieden, terwijl tegelijkertijd hun persoonlijke data veilig is."

Volgens Meta fungeren appstores al als toegangspoort voor de apps die tieners op hun telefoon gebruiken. "En we hoeven niet vanaf nul te beginnen, Apple en Google verzamelen al leeftijdsinformatie wanneer een ouder de telefoon van hun tiener instelt." Als het aan Meta ligt worden telefoons straks een 'secure checkpoint' waarop iedereen zijn leeftijd verifieert om zo toegang tot allerlei apps te krijgen. "Dit voorkomt dat mensen gevoelige persoonlijke documentatie naar tientallen individuele apps moeten uploaden", aldus het techbedrijf.