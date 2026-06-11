Zuid-Koreaanse winkelgigant Coupang krijgt 354 miljoen euro boete voor datalek

De Zuid-Koreaanse winkelgigant Coupang heeft wegens een groot datalek waarbij de gegevens van ruim 37 miljoen mensen werden gestolen een boete van omgerekend 354 miljoen euro gekregen. Dat heeft de Zuid-Koreaanse privacytoezichthouder PIPC vandaag bekendgemaakt. Het is de hoogste boete die de autoriteit ooit heeft opgelegd. Coupang, dat ook de 'Amazon van Azië' wordt genoemd, liet eind vorig jaar weten dat het was getroffen door een groot datalek.

Namen, e-mailadressen, telefoonnummers, bezorgadressen en bestelgeschiedenis van meer dan 37 miljoen mensen werden over een periode van meerdere maanden buitgemaakt. Zuid-Korea telt bijna 52 miljoen inwoners, wat inhoudt dat het datalek 71 procent van de bevolking raakt. Volgens de PIPC was het datalek mogelijk doordat de beveiliging van Coupang ernstig te wensen overliet. Ook was er sprake van nalatigheid op het gebied van toegangscontrole en authenticatiesleutels.

De Zuid-Koreaanse privacytoezichthouder stelde ook vast dat Coupang illegaal de activiteitsgegevens van ruim 11 miljoen klanten opsloeg die third-party websites en apps bezochten en waarop advertenties van de winkelgigant waren te zien. Het ging om url of gebruikte app, datum, tijd en ip-adres. Hiervoor kreeg het bedrijf een boete van omgerekend 140.000 euro.

Naast de boetes, die volgens persbureau Reuters 1,4 procent van de totale jaaromzet van 2025 bedragen, moet Coupang van de PIPC ook allerlei beveiligingsmaatregelen doorvoeren om herhaling van een dergelijk datalek te voorkomen. Slachtoffers van het datalek kregen eerder al van Coupang voor 1 miljard euro aan kortingsbonnen aangeboden. Een voormalige medewerker wordt van het incident verdacht.