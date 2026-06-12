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Ziggo verliest wegens storing door klanten opgeslagen wachtwoorden

vrijdag 12 juni 2026, 09:25 door Redactie, 6 reacties

Ziggo heeft als gevolg van een storing de wachtwoorden verloren die klanten in hun online wachtwoordmanager hadden opgeslagen. De internetprovider biedt klanten het programma Ziggo Safe Online van antivirusbedrijf F-Secure aan, dat onder andere van een online wachtwoordmanager is voorzien. Eerder deze week lieten klanten op het forum van Ziggo weten dat hun wachtwoordkluis leeg was.

"Ik heb mijn PC weer aangemeld, nu kom ik er weer in maar al mijn wachtwoorden zijn weg! Echt heel raar en onacceptabel. Weet iemand hoe ik dit weer terug kan krijgen? Ik had qua wachtwoordmanagers al de keuze tussen deze van Ziggo/F-Secure en die van Proton Pass maar heb dus blijkbaar de verkeerde keuze gemaakt. Ik blijf ook geen Ziggo klant als dit niet wordt opgelost", stelt een gedupeerde klant.

"Heel erg zuur dat je wachtwoordkluis leeg is nadat je je opnieuw moest aanmelden", zo reageert een moderator van Ziggo. "Op dit moment spelen er inderdaad issues waarbij er ook sprake kan zijn van dat Safe Online onterecht gedeactiveerd is. Safe Online blijft werken op apparaten waar dit geïnstalleerd is, echter werken sommige functies niet meer zoals de wachtwoordkluis."

In een reactie tegenover De Telegraaf verklaart een woordvoerder dat er een storing bij Ziggo Safe Online was, die inmiddels verholpen is. "We vinden het vervelend als klanten hier hinder door hebben ervaren. Als gevolg van de storing kan een klein deel van onze klanten op dit moment geen gebruikmaken van hun Safe Online-diensten. Voor een deel van deze groep betekent dit ook dat de door hen opgeslagen wachtwoorden verwijderd zijn." Hoeveel klanten door de storing zijn geraakt laat de internetprovider niet weten.

Reacties (6)
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Vandaag, 09:33 door majortom - Bijgewerkt: Vandaag, 09:33
Gelukkig hadden we de backup nog ;-)

Nooit vertrouwen op een SaaS oplossing voor belangrijke zaken, was het al niet qua security dan wel vanwege avilability: zelf de dingen op een goede manier regelen (zoals een lokale password manager) zodat je zelf in control bent ipv een lock-in bij de leverancier hebt en deze laat bepalen hoe eea is ingeregeld, is te gebruiken etc.

Overigens geldt dit wat mij betreft niet enkel voor password zaken: gewoon geen afhankelijkheid hebben van iets wat ervoor kan zorgen dat, wanneer datgene er niet meer is, je spullen niet meer draaien. Zonder internet (of verbinding naar zo'n dienst) zou eea ook moeten blijven werken.
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Vandaag, 09:34 door Anoniem
Hmm, Ziggo heeft geen backups gemaakt?

Het goede nieuws is dan dat ze ook niet op straat komen te liggen....
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Vandaag, 09:34 door Anoniem
Niet om te generaliseren ofzo, maar wat een Kwalitatief Uiterst Teleurstellende Manager! Of toch stiekem een pleonasme , althans mijn ervaring met de menige die ik boven me heb gehad ;)
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Vandaag, 09:43 door Anoniem
Door majortom: Gelukkig hadden we de backup nog ;-)

Nooit vertrouwen op een SaaS oplossing voor belangrijke zaken, was het al niet qua security dan wel vanwege avilability: zelf de dingen op een goede manier regelen (zoals een lokale password manager) zodat je zelf in control bent ipv een lock-in bij de leverancier hebt en deze laat bepalen hoe eea is ingeregeld, is te gebruiken etc.

Overigens geldt dit wat mij betreft niet enkel voor password zaken: gewoon geen afhankelijkheid hebben van iets wat ervoor kan zorgen dat, wanneer datgene er niet meer is, je spullen niet meer draaien. Zonder internet (of verbinding naar zo'n dienst) zou eea ook moeten blijven werken.

Precies dit. Mensen vertrouwen echt teveel op dit soort dingen en zijn in de veronderstelling dat alles het wel zal blijven doen.
Nu blijkt dat niet het geval te zijn. Lang leve mijn eigen handmatige backups! Die zijn al vaker mijn redding geweest.
Helaas zul je nu eenmaal zelf moeite moeten doen om dingen goed geregeld te hebben en te houden. Dat is zoals het is.....
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Vandaag, 09:55 door Named
Storingen zijn niet alleen technisch, maar ook operationeel.
Mislukte betalingen, onterechte verdenken van contractbreuk, verkeerde knopje geklikt, etc...
Als je al je data en backups door één bedrijf laat regelen, dan is dat een single point of failure.

Ik zie vaak genoeg jammerklachten online waar een VPS verwijderd is door mislukte betaling of iets dergelijks.
Dan heeft de hosting provider direct alles verwijderd, inclusief de "backups" die gemaakt zijn.
Het niet hebben van een lokale backup betekent dan veelal het einde van de oefening...
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Vandaag, 10:10 door meidoorn
Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om kopieën te maken.
Dus niet alleen van je systeem, maar ook voor bepaalde applicaties.
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