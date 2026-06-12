Ziggo verliest wegens storing door klanten opgeslagen wachtwoorden

Ziggo heeft als gevolg van een storing de wachtwoorden verloren die klanten in hun online wachtwoordmanager hadden opgeslagen. De internetprovider biedt klanten het programma Ziggo Safe Online van antivirusbedrijf F-Secure aan, dat onder andere van een online wachtwoordmanager is voorzien. Eerder deze week lieten klanten op het forum van Ziggo weten dat hun wachtwoordkluis leeg was.

"Ik heb mijn PC weer aangemeld, nu kom ik er weer in maar al mijn wachtwoorden zijn weg! Echt heel raar en onacceptabel. Weet iemand hoe ik dit weer terug kan krijgen? Ik had qua wachtwoordmanagers al de keuze tussen deze van Ziggo/F-Secure en die van Proton Pass maar heb dus blijkbaar de verkeerde keuze gemaakt. Ik blijf ook geen Ziggo klant als dit niet wordt opgelost", stelt een gedupeerde klant.

"Heel erg zuur dat je wachtwoordkluis leeg is nadat je je opnieuw moest aanmelden", zo reageert een moderator van Ziggo. "Op dit moment spelen er inderdaad issues waarbij er ook sprake kan zijn van dat Safe Online onterecht gedeactiveerd is. Safe Online blijft werken op apparaten waar dit geïnstalleerd is, echter werken sommige functies niet meer zoals de wachtwoordkluis."

In een reactie tegenover De Telegraaf verklaart een woordvoerder dat er een storing bij Ziggo Safe Online was, die inmiddels verholpen is. "We vinden het vervelend als klanten hier hinder door hebben ervaren. Als gevolg van de storing kan een klein deel van onze klanten op dit moment geen gebruikmaken van hun Safe Online-diensten. Voor een deel van deze groep betekent dit ook dat de door hen opgeslagen wachtwoorden verwijderd zijn." Hoeveel klanten door de storing zijn geraakt laat de internetprovider niet weten.