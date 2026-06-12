Microsoft voorziet Edge voortaan elke twee weken van grote update

Microsoft Edge krijgt voortaan elke twee weken een grote update, wat ervoor moet zorgen dat gebruikers sneller 'beveiligingsverbeteringen' en nieuwe features ontvangen, aldus het techbedrijf. De 'Extended Stable' versie van Edge behoudt de huidige updatecyclus, waarbij er elke acht weken een grote versie-update verschijnt. Deze versie ontvangt tussen de releases door alleen kritieke beveiligingsupdates.
"Voor klanten die de Stable-versie gebruiken zorgt de nieuwe updatecyclus in de praktijk voor kleinere, stabielere veranderingen. Elke release bevat ongeveer half zoveel nieuwe content als voorheen, en verschijnt twee keer zo vaak. Beveiligings- en platformverbeteringen komen sneller beschikbaar voor je gebruikers en de hoeveelheid wijzigingen is kleiner", aldus Microsoft. Daardoor zouden organisaties volgens het techbedrijf sneller nieuwe features en andere aanpassingen moeten kunnen testen. De nieuwe updatecyclus voor de standaardversie van Edge start op 27 augustus, met de lancering van Edge 152.
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