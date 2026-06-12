Japans energiebedrijf raakt harde schijf met data 11 miljoen klanten kwijt

Het Japanse energiebedrijf Kyushu Electric Power is een harde schijf met de persoonlijke informatie van zo'n elf miljoen klanten kwijtgeraakt, zo heeft het zelf via de eigen website bekendgemaakt. Het gaat onder andere om namen, adresgegevens, elektriciteitsverbruik en telefoonnummers. Het energiebedrijf stelt dat het geregeld back-ups van de systemen maakt. Bij het betreffende systeem met klantgegevens was er voor het maken van een back-up niet meer genoeg ruimte op het back-upsysteem. Daarop werd besloten om back-ups tijdelijk op een externe harde schijf op te slaan.

De externe harde schijf werd opgeslagen in een kast in de serverruimte. De kast was echter niet op slot gedaan. Nadat de back-up op 27 april was gemaakt wilden medewerkers op 26 mei een nieuwe back-up maken, toen werd ontdekt dat de harde schijf verdwenen was. Het energiebedrijf zegt dat er met personen die in deze periode op de locatie aanwezig waren gesprekken zijn gevoerd, maar de harde schijf niet is gevonden.

Kyushu Electric Power zegt verder het onderzoek naar de vermiste harde schijf voort te zetten en heeft inmiddels bij de Japanse privacytoezichthouder melding van een datalek gedaan. Ook zal het energiebedrijf getroffen klanten individueel informeren. Tevens gaat het bedrijf maatregelen invoeren om herhaling van een dergelijk incident met opslagmedia te voorkomen.