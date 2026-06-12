Motie verzoekt kabinet om onderwijs minder afhankelijk te maken van Big Tech

Het Nederlandse onderwijs moet minder afhankelijk worden van Google, Microsoft en andere Big Tech-bedrijven, omdat dit één van de structurele oorzaken is van de huidige afhankelijkheid. Dat stellen PRO-Kamerleden Moorman en Kathmann in een motie. Een aantal weken geleden vond er een debat in de Tweede Kamer plaats over digitalisering en leermiddelen in het funderend onderwijs.

Volgens Moorman spelen er een aantal grote dilemma's als het om digitale leermiddelen gaat. "Hoe voorkomen we dat onze leerlingen een soort van merkkenners worden in plaats van dat ze echt digitaal onafhankelijk worden en goed met tech om kunnen gaan?", stelde het Kamerlid tijdens het debat. Daarnaast pleitte ze ook voor meer budget. "En als er helemaal geen geld is, moeten we het maar bijpassen, want dit is gewoon te belangrijk om te laten gaan. We willen niet dat onze leerlingen afhankelijk blijven van Big Tech en daardoor hun leven lang onveilig zijn."

"Nogmaals, dit is te belangrijk om het gewoon te laten gebeuren en onze jongeren op jonge leeftijd afhankelijk te maken van Big Tech en een onveilige omgeving, en daar zelf geen sturing op te geven. Allerlei landen zijn er al mee bezig. Estland is er al mee bezig, dat zagen we van de week. Frankrijk loopt enorm voor. Taiwan loopt enorm voor. Nederland doet hier tot op heden eigenlijk niks mee", ging Moorman verder.

Het Kamerlid benadrukte dat er meer grip op Big Tech in het onderwijs moet worden gekregen. "Als we dus alsmaar afwachten, dan weten we gewoon dat de markt het overneemt. Dat zien we ook al. Je ziet nu al dat leerlingen niet zozeer techdeskundige worden, ze worden gewoon gebruiksdeskundige van bijvoorbeeld Microsoft of Google. En dat is het grote probleem." Daarnaast leidt het volgens Moorman ook tot een enorme lock-in. "Je komt er ook nooit meer vanaf. Dat is hier dus het punt."

Samen met PRO-Kamerlid Kathmann heeft Moorman nu een motie ingediend. "Constaterende dat het kabinet een hoge ambitie heeft om de digitale autonomie van Nederland te vergroten in alle strategische sectoren; overwegende dat de totale dominantie van enkele niet-Europese techgiganten, zoals Microsoft en Google, in het funderend onderwijs een van de structurele oorzaken is van de huidige afhankelijkheid; verzoekt de regering om samen met het veld als doel te stellen om de digitale autonomie van het funderend onderwijs structureel en aantoonbaar te vergroten en hier samen plannen voor uit te werken." De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.