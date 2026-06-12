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Vierhonderd packages Arch Linux User Repository voorzien van malware

vrijdag 12 juni 2026, 15:49 door Redactie, 3 reacties

Aanvallers hebben meer dan vierhonderd packages die via de Arch Linux User Repository worden aangeboden voorzien van malware. De Arch User Repository (AUR) is een door de community onderhouden repository voor Arch-gebruikers waar allerlei packages zijn te vinden. Volgens berichten zou een nieuwe AUR package maintainer zich als een vertrouwde maintainer hebben voorgedaan en het beheer van meer dan vierhonderd packages op zich hebben genomen.

De AUR package repository maakt het mogelijk voor iedereen om niet beheerde packages als maintainer te 'adopteren'. Vervolgens werden de 'geadopteerde' packages door de aanvaller voorzien van infostealer-malware die allerlei inloggegevens van besmette systemen steelt, alsmede een rootkit. Op de Arch Linux mailinglist melden maintainers dat ze bezig zijn om de besmette packages en verantwoordelijke accounts te verwijderen.

Reacties (3)
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Vandaag, 15:53 door Anoniem
En kan je je als eindgebruiker hier tegen beschermen?
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Vandaag, 16:21 door Anoniem
Door Anoniem: En kan je je als eindgebruiker hier tegen beschermen?
Vertrouwde repositories gebruiken.

Als Linux gebruiker zul je je distributie moeten vertrouwen (voor de security updates.) Net zoals je bij Windows Microsoft moet vertrouwen (en alle leveranciers van pakketten met "auto-updaters".)
Het aloude verhaal: beperk de hoeveelheid software die je installeert. Installeer alleen uit vertrouwde bron. Pas enorm op met het toevoegen van repositories aan de repository-lijst van je package manager.
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Vandaag, 16:49 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: En kan je je als eindgebruiker hier tegen beschermen?
Vertrouwde repositories gebruiken.

Als Linux gebruiker zul je je distributie moeten vertrouwen (voor de security updates.) Net zoals je bij Windows Microsoft moet vertrouwen (en alle leveranciers van pakketten met "auto-updaters".)
Het aloude verhaal: beperk de hoeveelheid software die je installeert. Installeer alleen uit vertrouwde bron. Pas enorm op met het toevoegen van repositories aan de repository-lijst van je package manager.
Ja, maar als een malafide maintainer toegang weet te krijgen of een maintainer wordt gehackt dan is het game over alsnog.
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