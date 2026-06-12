Vierhonderd packages Arch Linux User Repository voorzien van malware

Aanvallers hebben meer dan vierhonderd packages die via de Arch Linux User Repository worden aangeboden voorzien van malware. De Arch User Repository (AUR) is een door de community onderhouden repository voor Arch-gebruikers waar allerlei packages zijn te vinden. Volgens berichten zou een nieuwe AUR package maintainer zich als een vertrouwde maintainer hebben voorgedaan en het beheer van meer dan vierhonderd packages op zich hebben genomen.

De AUR package repository maakt het mogelijk voor iedereen om niet beheerde packages als maintainer te 'adopteren'. Vervolgens werden de 'geadopteerde' packages door de aanvaller voorzien van infostealer-malware die allerlei inloggegevens van besmette systemen steelt, alsmede een rootkit. Op de Arch Linux mailinglist melden maintainers dat ze bezig zijn om de besmette packages en verantwoordelijke accounts te verwijderen.