Anthropic schakelt AI-modellen voor alle klanten uit na bevel Amerikaanse overheid

Anthropic heeft AI-modellen Fable 5 en Mythos 5 na een bevel van de Amerikaanse overheid voor alle klanten uitgeschakeld, zo heeft het bedrijf in een blogposting bekendgemaakt. Europese politici reageren verbolgen op het besluit. Volgens Anthropic hebben de Amerikaanse autoriteiten wegens zorgen over de nationale veiligheid een exportverbod voor de AI-modellen opgelegd. Die mogen daardoor niet meer aan andere landen of buitenlandse personen worden aangeboden, waaronder niet-Amerikaans personeel van Anthropic zelf.

Het gevolg van het exportverbod is dat Fable 5 en Mythos 5 nu voor alle klanten zijn uitgeschakeld. Via de AI-modellen kan worden gezocht naar kwetsbaarheden in software. Anthropic stelt dat het geen specifieke details over de nationale veiligheidszorgen heeft ontvangen die de Amerikaanse autoriteiten noemen. Die zouden tot het besluit zijn overgegaan omdat er een methode is om Fable 5 te jailbreaken.

"We hebben een demonstratie van deze specifieke techniek bekeken die is gebruikt om een klein aantal al bekende, kleine kwetsbaarheden te vinden. Deze kwetsbaarheden lijken relatief eenvoudig, en we hebben gezien dat andere publiek beschikbare modellen ze ook zonder bypass kunnen vinden", aldus Anthropic. Het bedrijf voegt toe dat er geen universele jailbreak is, en de genoemde potentiële jailbreak de basis vormt voor het besluit van de Amerikaanse autoriteiten. Daarnaast herhaalt het AI-bedrijf dat de getoonde mogelijkheden ook via andere modellen beschikbaar zijn.

Europese politici zijn niet te spreken over het besluit. De Franse presidentskandidaat Bruno Retailleau spreekt op X van een wake-up call. "De beslissing van Washington om de toegang tot de krachtigste modellen van Anthropic af te sluiten is een wake-up call. In de race om AI is een land dat voor zijn technologie afhankelijk van anderen is, een land dat van de ene op de andere dag kan worden afgesloten." Volgens Retailleau moet het op dezelfde manier worden behandeld als kernenergie. "We moeten het beschouwen als onderdeel van onze soevereiniteit. Heb er controle over, of heb eronder te lijden. Er is geen andere weg."

"Ik wil mijn #Anthropic Claude Fable 5 terug!", schrijft Geert Wilders op X. "We moeten het ontwikkelen van onze eigen AI versnellen. AI wordt steeds meer een kwestie van nationale soevereiniteit." De voormalige Britse minister van Defensie Al Carns merkt op dat een buitenlandse mogendheid de meest geavanceerde AI-modellen op de planeet heeft uitgeschakeld. De Franse minister Benjamin Haddad noemt het een 'geopolitiek gevecht om AI'. De voormalige Franse premier Edouard Philippe waarschuwt dat de VS ervoor heeft gekozen om de ontwikkeling van AI onderdeel van de eigen machtslogica te maken. "AI is nu een vitale infrastructuur, net zo belangrijk als elektriciteit of internet. Een infrastructuur waarvan we niet de controle over de modellen en rekenkracht hebben, is een infrastructuur die anderen kunnen uitschakelen."