Rijk werkt aan plan voor uitrol domeinextensie gov.nl voor overheidssites

De Rijksoverheid werkt aan een 'praktisch programmavoorstel' voor de uitrol van de domeinnaamextensie gov.nl waar in de toekomst dan alle overheidswebsites gebruik van zouden moeten maken. Dat schrijft staatssecretaris Van der Burg van Binnenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Met het invoeren van gov.nl gecombineerd met het opschonen van het bestaande webportfolio zou de overheid jaarlijks 23 miljoen euro besparen, zo blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken uitvoerde.

"Door een wildgroei aan domeinnamen is een situatie ontstaan waarin het afzenderschap van overheidswebsites (en e-mails) niet altijd duidelijk is. Hierdoor lopen jaarlijks (tien)duizenden Nederlanders het risico schade te ondervinden door phishing, fraude of andere vormen van misleiding", aldus Van der Burg. Volgens de staatssecretaris ontbreekt het aan een uniek en betrouwbaar overheidskenmerk dat niet makkelijk is te kopiëren of na te maken en waaraan een officiële overheidswebsite of e-mail direct te herkennen is. "Een uniforme domeinnaamextensie draagt bij aan meer herkenbaarheid, meer consistentie en meer grip op het digitale domeinlandschap."

De Tweede Kamer liet afgelopen maart weten dat er snel één domeinextensie voor overheidssites moet komen. Een motie die het kabinet hiertoe opriep werd door een meerderheid in de Kamer aangenomen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat burgers websites van de overheid beter kunnen herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .gov.nl of .overheid.nl. In 2023 nam het kabinet een principebesluit en koos .gov.nl als aparte extensie voor overheidssites.

Voorafgaand aan een mogelijke invoering van gov.nl is er een impactanalyse uitgevoerd om de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van een uniforme domeinnaamextensie voor overheidswebsites in beeld te brengen. "Uit het onderzoek blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie bijdraagt aan grotere herkenbaarheid, meer consistentie en meer grip op het digitale domeinlandschap van de (rijks)overheid. Ook wordt met de invoering van een uniforme domeinnaam de uitgifte centraal gecoördineerd. Hierdoor kunnen eisen worden gesteld aan veiligheid en toegankelijkheid, en wordt nieuwe wildgroei voorkomen", stelt Van der Burg.

Technisch goed mogelijk maar grote impact

Volgens de staatssecretaris zal de invoering van één domeinextensie voor overheidssites grote gevolgen hebben, maar ook veel geld besparen. "De organisatorische impact is aanzienlijk, omdat het huidige domeinlandschap versnipperd is. Invoering vraagt daarom om duidelijke kaders voor beleid, uitgifte, beheer, uitzonderingen en toezicht", stelt de bewindsman. Hij voegt toe dat de invoering technisch goed mogelijk is, maar er rekening moet worden gehouden met koppelingen, doorverwijzingen, certificaten, vindbaarheid en afhankelijkheden met andere systemen.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van het invoeren van gov.nl aanzienlijk dalen als de invoering wordt gecombineerd met het opschonen van het bestaande webportfolio. Onnodige, dubbele of verouderde websites hoeven dan niet allemaal omgezet te worden. "Zo kan vijftig procent tot zestig procent van de overheidswebsites van de Rijksoverheid worden opgeschoond of samengevoegd. Dit leidt op termijn tot structurele besparingen van gemiddeld 23 miljoen euro per jaar", aldus de staatssecretaris. De eenmalige kosten voor het omzetten van de domeinen van de Rijksoverheid zouden 24 miljoen euro uitkomen. "Door structureel op te schonen, verdient het traject zichzelf al na drie tot vijf jaar terug", schrijft Van der Burg.

De staatssecretaris meldt afsluitend dat de impactanalyse laat zien dat er een duidelijke opgave ligt om het webportfolio van de overheid op orde te brengen. Om te kijken of de domeinextensie ook daadwerkelijk moet worden ingevoerd zal er dit jaar een praktisch programmavoorstel voor de uitrol ervan worden uitgewerkt. Mocht er besloten worden om gov.nl als nieuwe extensie voor overheidssites in te voeren, wordt het als eerste stap verplicht voor alle nieuwe websites van de Rijksoverheid om er gebruik van te maken. Als tweede stap worden bestaande websites van de Rijksoverheid opgeschoond en als laatste stap gaan de overgebleven websites van het rijk over naar gov.nl. Van der Burg komt later dit jaar met meer informatie over het plan.