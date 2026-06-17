Waarom mag je browser zoveel informatie doorgeven zonder jouw expliciete toestemming?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Websites en apps moeten toestemming vragen voordat ze gegevens mogen verwerken waarmee gebruikers zijn te volgen. Denk bijvoorbeeld aan cookiebanners of toestemmingsvinkjes in apps. Tegelijkertijd verstuurt je browser standaard allerlei technische informatie (zoals user agent, fonts en tijdzone) naar websites waarmee een fingerprint van het device is te maken en de gebruiker online is te volgen. Ook je besturingssysteem maakt allerlei informatie voor apps beschikbaar die dit voor tracking kunnen gebruiken. Dit gebeurt eigenlijk altijd zonder aparte toestemming. Waarom kent de wet dat onderscheid?

Antwoord: De toestemmingsvraag voor cookies en dergelijke gaat terug op de Telecommunicatiewet: het uitlezen of plaatsen van informatie op randapparatuur in een netwerk mag alleen met toestemming van de gebruiker. Op die toestemming is dan weer de AVG van toepassing. Tracking cookies zijn stukjes informatie (een code, soms een profiel) en die worden geplaatst op je randapparaat, dus is toestemming nodig.

Deze regel komt uit de ePrivacy-richtlijn, die in heel Europa geldt. De wet is hard en rechtlijnig, de enige uitzondering geldt voor de technisch noodzakelijke cookies, zoals het bekende cookie dat je winkelmandje beheert, of een sessiecookie voor een ingelogde gebruiker. In Nederland is daar nog een uitzondering bij gekomen, voor het doel informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit. Vereist daarbij is dat dit geen of geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker. Dit wordt wel de Google Analytics of first-party-analytics uitzondering genoemd.

Technieken zoals browser fingerprinting op basis van die browserinformatie vallen buiten deze regel, om de simpele reden dat deze informatie niet wordt uitgelezen van de randapparatuur. De browser, een applicatie onder beheer van de eindgebruiker, stuurt die proactief en ongevraagd mee. Daarom is toestemming vragen niet perse nodig.

Natuurlijk levert zo'n fingerprint een persoonsgegeven op, want het hele punt ervan is een persoon te identificeren (in de zin van: een uniek label geven) en daar analyses op te doen. Maar dat valt onder de AVG, en die kent naast toestemming nog andere grondslagen, zoals het bekende (beruchte?) eigen gerechtvaardigd belang. Zolang je daar een beroep op kunt doen, mag je dus met fingerprints tracken zonder toestemming te hoeven vragen.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.