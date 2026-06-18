Minister: nieuw zorgsysteem geen "one-stop-shop" voor hackers

De ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem en gegevensuitwisseling leidt niet tot een "one-stop-shop" voor hackers zoals stichting Privacy First beweert, zo stelt minister Sterk van Langdurige Zorg. Een aantal weken geleden waarschuwde Privacy First in aanloop naar het commissiedebat ‘digitale ontwikkelingen in de zorg’ voor de enorme privacy- en veiligheidsrisico's van het grootschalig en ongericht delen van medische gegevens.

"Deze combinatie van grootschalige gecentraliseerde voorzieningen zorgt voor enorme risico’s voor de privacy & digitale veiligheid en torenhoge kosten. De beheerders ervan bepalen, onder invloed van een politiek krachtenveld, welke keuzevrijheid patiënten overhouden. Hackers krijgen een one-stop-shop voor toegang tot alles, van iedereen", aldus Privacy First in een brief aan Tweede Kamerleden die aan het debat deelnamen (pdf).

De minister is nu met een kabinetsreactie op de brief van Privacy First gekomen waarin ze stelt dat de privacystichting het op verschillende punten bij het verkeerde eind heeft. "Privacy First schetst het risico dat grootschalige gecentraliseerde voorzieningen zouden leiden tot een aantrekkelijk doelwit voor hackers, waarbij feitelijk “alles van iedereen” potentieel toegankelijk zou worden. Dat beeld herken ik niet", aldus de minister.

Sterk stelt dat het Landelijk Dekkend Netwerk (LDN) geen centrale database is en ook geen voorziening waarin medische gegevens van alle Nederlanders worden samengebracht. "Medische gegevens blijven in beginsel bij de bron: bij de zorgaanbieder of organisatie waar de data is geregistreerd en waar de data onder verantwoordelijkheid van de bronhouder worden beheerd." Via het LDN kunnen wel gegevens uit verschillende bronnen worden gehaald als dat noodzakelijk is binnen het zorgproces, voegt de bewindsvrouw toe.

"Daarmee wordt het door Privacy First geschetste beeld van een “one-stop-shop” voor hackers niet onderschreven", gaat de minister in haar reactie verder. "Een aanval op een functie of voorziening binnen het stelsel betekent niet dat alle medische gegevens van alle burgers op één plek beschikbaar zijn. Doordat gegevens bij de bron blijven, onder verantwoordelijkheid van de bronhouder worden beheerd én toegang via landelijke afspraken en generieke functies wordt begrensd, gecontroleerd, en herleidbaar gemaakt, ontstaat een gelaagde beveiligingsstructuur."

Privacy First stelt in de brief ook dat gerichte databeschikbaarheid in de zorg de standaard zou moeten zijn. De minister vindt dat dit voor veel zorgprocessen voor de hand ligt, maar er ook situaties kunnen zijn dat het breder beschikbaar zijn van medische gegevens noodzakelijk is. "Daarom maak ik, naast gericht beschikbaar stellen, ook andere uitwisselingen mogelijk." Afsluitend schrijft de minister dat vernieuwing van het zorgstelsel alleen verantwoord is als dit kan met behoud van maatschappelijk vertrouwen. "Patiënten moeten kunnen begrijpen welke gegevens worden gebruikt, door wie, voor welk doel, onder welke voorwaarden en met welke rechten."