ABN Amro vervangt e.dentifier voor internetbankieren door usb security key

ABN Amro vervangt de e.dentifier die privéklanten voor internetbankieren gebruiken door een usb security key. Daarnaast kunnen klanten, zoals ook nu ook al mogelijk is, via de ABN Amro-app inloggen. De bank stelt dat de vervanging nodig is om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven bankieren. De usb security key wordt omschreven als een tien euro kostend alternatief voor klanten die geen smartphone willen of kunnen gebruiken.

"Als bank hebben wij de plicht om altijd voorop te lopen in het veilig houden van rekeningen en persoonlijke gegevens van onze klanten. Wij ondernemen nu actie om te voorkomen dat er pas wordt gehandeld zodra er een direct risico ontstaat - dan is het immers te laat", aldus de bank.

ABN Amro merkt op dat inloggen via de app past bij het gebruik van mobiele telefoon of tablet. "Heb je geen (geschikte) telefoon of wil je deze niet gebruiken voor je bankzaken? Dan kun je kiezen voor de security key, een soort USB-stick die je in je computer steekt", zo legt de bank uit. Het inloggen via de usb security key gebeurt door middel van het opgeven van een e-mailadres en pincode. Als laatste moet de security key aan de achterkant worden aangeraakt.

De uitrol van de usb security key gebeurt in fases. Eerst zijn privéklanten aan de beurt. Groot en klein zakelijk klanten volgen in 2027. Vanaf juni tot en met december dit jaar worden klanten persoonlijk ingelicht wanneer ze aan de beurt zijn om hun nieuwe manier van inloggen te kiezen.