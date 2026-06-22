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ABN Amro vervangt e.dentifier voor internetbankieren door usb security key

maandag 22 juni 2026, 09:28 door Redactie, 4 reacties

ABN Amro vervangt de e.dentifier die privéklanten voor internetbankieren gebruiken door een usb security key. Daarnaast kunnen klanten, zoals ook nu ook al mogelijk is, via de ABN Amro-app inloggen. De bank stelt dat de vervanging nodig is om ook in de toekomst veilig te kunnen blijven bankieren. De usb security key wordt omschreven als een tien euro kostend alternatief voor klanten die geen smartphone willen of kunnen gebruiken.

"Als bank hebben wij de plicht om altijd voorop te lopen in het veilig houden van rekeningen en persoonlijke gegevens van onze klanten. Wij ondernemen nu actie om te voorkomen dat er pas wordt gehandeld zodra er een direct risico ontstaat - dan is het immers te laat", aldus de bank.

ABN Amro merkt op dat inloggen via de app past bij het gebruik van mobiele telefoon of tablet. "Heb je geen (geschikte) telefoon of wil je deze niet gebruiken voor je bankzaken? Dan kun je kiezen voor de security key, een soort USB-stick die je in je computer steekt", zo legt de bank uit. Het inloggen via de usb security key gebeurt door middel van het opgeven van een e-mailadres en pincode. Als laatste moet de security key aan de achterkant worden aangeraakt.

De uitrol van de usb security key gebeurt in fases. Eerst zijn privéklanten aan de beurt. Groot en klein zakelijk klanten volgen in 2027. Vanaf juni tot en met december dit jaar worden klanten persoonlijk ingelicht wanneer ze aan de beurt zijn om hun nieuwe manier van inloggen te kiezen.

Reacties (4)
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Vandaag, 09:40 door Anoniem
Het wordt me niet duidelijk hoe het werkt en of dat platform onafhankelijk is. Is het een open standaard?
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Vandaag, 09:45 door Anoniem
Mooi! Dat werd wel eens tijd, want die e-dentifier is al weer heel wat jaartjes niet vernieuwd.Met zijn mini-USB aansluiting...
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Vandaag, 10:17 door Anoniem
Al dat gedigidram. Ik gebruik de e-dentifier omdat ik juist een token wil die los staat van al mijn digitale apparaten.

Toen de e-dentifier ingevoerd werdt had deze functionaliteit om met de computer te verbinden. Door een fout in het protocol kon er MiTM plaatsvinden. Daarna is USB support uitgeschakeld.

Wie zegt dat deze USB token ook niet binnen de kortste keren te pwnen valt? Waarom moet het nou verbonden zijn met mijn apparaat?
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Vandaag, 10:20 door Anoniem
10 euro extra betalen omdat je geen spionerende app en/of telefoon wilt gebruiken.
693 miljon winst in het eerste kwartaal is blijkbaar niet genoeg.
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