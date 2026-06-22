UWV: digitalisering en AI zorgen voor minder baankansen in beroepen

Digitalisering en AI zorgen in allerlei soorten beroepen voor minder baankansen, zo laat het UWV vandaag weten. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen goede kansen bieden. Ook verdwijnen er beroepen van de lijst, onder andere door AI en digitalisering.

"Taken als schrijven, vertalen en ontwerpen worden steeds meer overgenomen door AI. AI werkt meestal veel sneller dan mensen. Door het toenemende gebruik van AI wordt de marketing- en reclamesector kwetsbaar omdat in deze sectoren veel taal- en creatieve beroepen voorkomen", zo stelt de uitkeringsinstantie. Die voegt toe dat menselijke vaardigheden nodig blijven, maar werkzaamheden wel veranderen door AI. Daarnaast blijft de mens uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Volgens Stef Molleman van het UWV had AI al negatieve invloed op de baankansen van grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers, maar raakt het nu ook de baankansen in de klantcontact- en reclamewereld waar AI taken deels kan overnemen. "Naast dat taal- en creatieve beroepen kwetsbaar zijn, is er ook minder werk voor accountmanagers in de reclame doordat opdrachten kunnen opdrogen. Wat betreft klantcontact nemen AI-gestuurde chatbots een deel van het werk over."

Verder meldt het UWV dat digitalisering al jaren een bedreiging vormt voor veel administratieve beroepen op mbo-niveau 2. "Slimme software en computersystemen vervangen taken met veel herhaling. Ook kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor minder werk in administratieve beroepen." Zo hebben data-invoermedewerkers weinig kans nog op een baan. "Er zijn nog wel vacatures voor data-invoermedewerkers. Dit is vaak tijdelijk werk, bijvoorbeeld het invoeren van oude gegevens. Nieuwe gegevens voeren klanten steeds vaker zelf in, bijvoorbeeld via apps."