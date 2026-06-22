Noorwegen verbiedt AI in basisonderwijs: 'Kinderen moeten eigen antwoorden vinden'

Kunstmatige intelligentie mag vanaf het nieuwe schooljaar niet meer in het Noorse basisonderwijs worden gebruikt, zo heeft de Noorse regering aangekondigd. "Onze kinderen moeten leren om hun eigen antwoorden te vinden, in plaats van dat AI ze kant-en-klaart aanlevert", zegt onderwijsminister Kari Nessa Nordtun. Ze merkt op dat Noorse kinderen de academische basis, kritisch denkvermogen en zelfregulatie missen om AI op een goede manier te kunnen gebruiken. "Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

De Noorse autoriteiten stellen dat uit onderzoek blijkt dat het niet-kritisch gebruik van generatieve AI in het onderwijs ervoor zorgt dat leerlingen belangrijke leerstappen overslaan. Daarnaast scoren Noorse leerlingen steeds slechter als het gaat om resultaten en vaardigheden, zo laten de autoriteiten verder weten. "We nemen nu stappen om dit terug te draaien en introduceren duidelijke aanbevelingen over het gebruik van AI in scholen", zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

Het is de bedoeling dat Noorse leerlingen in het voortgezet onderwijs straks leren om AI 'op een gepaste manier' te gebruiken, zodat ze voorbereid zijn op vervolgonderwijs en werk, zo laat de aankondiging verder weten. De Noorse regering wil ook meer nadruk op het gebruik van papieren boeken leggen. Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat leerlingen straks recht op fysieke boeken hebben.