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Noorwegen verbiedt AI in basisonderwijs: 'Kinderen moeten eigen antwoorden vinden'

maandag 22 juni 2026, 12:01 door Redactie, 9 reacties

Kunstmatige intelligentie mag vanaf het nieuwe schooljaar niet meer in het Noorse basisonderwijs worden gebruikt, zo heeft de Noorse regering aangekondigd. "Onze kinderen moeten leren om hun eigen antwoorden te vinden, in plaats van dat AI ze kant-en-klaart aanlevert", zegt onderwijsminister Kari Nessa Nordtun. Ze merkt op dat Noorse kinderen de academische basis, kritisch denkvermogen en zelfregulatie missen om AI op een goede manier te kunnen gebruiken. "Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

De Noorse autoriteiten stellen dat uit onderzoek blijkt dat het niet-kritisch gebruik van generatieve AI in het onderwijs ervoor zorgt dat leerlingen belangrijke leerstappen overslaan. Daarnaast scoren Noorse leerlingen steeds slechter als het gaat om resultaten en vaardigheden, zo laten de autoriteiten verder weten. "We nemen nu stappen om dit terug te draaien en introduceren duidelijke aanbevelingen over het gebruik van AI in scholen", zegt de Noorse premier Jonas Gahr Støre.

Het is de bedoeling dat Noorse leerlingen in het voortgezet onderwijs straks leren om AI 'op een gepaste manier' te gebruiken, zodat ze voorbereid zijn op vervolgonderwijs en werk, zo laat de aankondiging verder weten. De Noorse regering wil ook meer nadruk op het gebruik van papieren boeken leggen. Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat leerlingen straks recht op fysieke boeken hebben.

Reacties (9)
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Vandaag, 12:03 door Anoniem
Héél goed van Noorwegen. Kinderen kunnen altijd thuis AI slop gebruiken als ze dat willen. Op school geen vlugge McAI snacks.
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Vandaag, 12:18 door Anoniem
daar heeft de school helemaal gelijk in .. maar wil niet zeggen dat je er geen gebruik van mag maken als je will.. toch
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Vandaag, 12:20 door Anoniem
"Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

Dus ook leraren afschaffen?
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Vandaag, 12:20 door Anoniem
ja ik ben van links een wil naar rechts maar mag niet van links.... Haha
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Vandaag, 12:21 door Anoniem
Als je AI voor je laat denken dan gaat je denkvermogen achteruit of wordt niet ontwikkeld.
Use it or lose it.
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Vandaag, 12:44 door Anoniem
Als je AI voor je laat denken dan gaat je denkvermogen achteruit of wordt niet ontwikkeld.
Use it or lose it.
Door Anoniem: "Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

Dus ook leraren afschaffen?

Is dit AI-logica?
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Vandaag, 12:46 door Anoniem
Door Anoniem: "Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

Dus ook leraren afschaffen?

Doe je nou dom of ben je dom?
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Vandaag, 13:00 door Anoniem
Door Anoniem: Als je AI voor je laat denken dan gaat je denkvermogen achteruit of wordt niet ontwikkeld.
Use it or lose it.
Precies!
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Vandaag, 13:27 door Anoniem
Door Anoniem: "Ze moeten zelf leren lezen, schrijven, rekenen en nadenken, en samenwerken met andere leerlingen."

Dus ook leraren afschaffen?

Als je niet zelfstandig, meer nog kritisch, leert denken, hoe moet je dan andermans "denken" beoordelen Artificial of niet.
Niet dat AI ook maar enige gedachte heeft.

Met AI als leer norm, zal het niveau van de leerlingen dat van de AI niet overstijgen, maar alle uitingen voor waar aannemen, er is dan geen onderscheid meer tussen substantie en slop.
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