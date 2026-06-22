Canadese zorginstantie maakt excuses voor phishingtest over extra vakantiedag

Een Canadese zorginstantie heeft personeel excuses aangeboden voor een phishingtest over een extra betaalde vakantiedag. In het bericht werd ontvangers verteld dat ze vanwege de hoge werkdruk een extra betaalde vakantiedag konden aanvragen. Wanneer personeel op de hiervoor bedoelde linke klikte hadden ze de phishingtest gefaald. De phishingtest zorgde voor boze reacties onder medewerkers en een vakbond voor verplegend personeel.

"Verpleegkundigen en andere zorgprofessionals hebben de afgelopen jaren onder grote druk gewerkt, waaronder personeelstekort, burn-out, reorganisaties en de uitdagingen van CorCare. Om een extra vakantiedag als lokmiddel voor een phishingtest te gebruiken is dan ook zeer smakeloos", aldus de Registered Nurses Union van Newfoundland en Labrador.

De Newfoundland and Labrador Health Services, verantwoordelijk voor het verlenen van zorg in de Canadese provincie en het uitvoeren van de phishingtest, heeft via de eigen website nu excuses gemaakt. De instantie zegt dat de aanpak in dit geval ongepast was en het op basis van feedback van medewerkers gaat kijken hoe het toekomstige awareness oefeningen gaat ontwikkelen en communiceren.