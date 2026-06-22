Rabobank-klant krijgt 48.000 euro schade door fraude niet vergoed

Een klant van de Rabobank die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de 48.000 euro schade die werd geleden niet vergoed. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De klant werd eind 2024 benaderd door een oplichter die zich voordeed als medewerker van de Rabobank. De oplichter wist het slachtoffer bedragen te laten overmaken vanaf zowel zijn privé als zijn zakelijke betaalrekening bij de bank naar de Duitse betaalrekening van de oplichter.

Het detectiesysteem van de bank detecteerde meerdere betaalopdrachten die de klant vanaf beide rekeningen deed, waarop zowel de privé als zakelijke betaalrekening werden geblokkeerd. In het contact met de bank over de geblokkeerde rekening heeft de klant, op instructie van de oplichter, meerdere keren onware verklaringen over het doel van de betalingen afgelegd. Zo zou het geld bedoeld zijn om een biergarten in Duitsland over te nemen en op te knappen, wat niet het geval was.

Tijdens de gesprekken met de bank werd de klant meerdere keren kritisch bevraagd en gewaarschuwd voor mogelijk fraude, zo meldt het Kifid op basis van de opgenomen telefoongesprekken. Op basis van de door de klant afgelegde verklaringen over de transacties heeft de bank de betaalrekening weer vrijgegeven. "Het kan de bank niet worden verweten dat zij de betaalrekening weer heeft vrijgegeven op het moment dat de consument verklaarde dat er niets aan de hand was", aldus het klachteninstituut.

De klant vorderde dat de bank de geleden schade onder het coulancekader voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude zou vergoeden. De Rabobank besloot een bedrag van 4.500 euro dat de klant tijdens de eerste transactie overmaakte te vergoeden. Een dag later maakte de klant een bedrag van 49.500 euro over. Daarvan kwam 1400 euro retour. De klant vorderde dat de Rabobank het bedrag van 48.100 euro zou vergoeden, maar de bank weigerde dat en krijgt hierin van het Kifid gelijk (pdf).

"Immers heeft de consument, hoewel onbedoeld, zelf een cruciale rol gespeeld bij het ontstaan van de schade door zijn onware verklaringen aan de bank af te leggen", laat het klachteninstituut in het oordeel weten. "Het kan de bank niet worden verweten dat zij de betaalrekening weer heeft vrijgegeven op het moment dat de consument verklaarde dat er niets aan de hand was. De bank mocht van die verklaring uitgaan. Deze handelwijze is de eigen verantwoordelijkheid van de consument en de gevolgen daarvan dienen voor zijn risico te worden gelaten."