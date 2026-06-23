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Kabinet zegt geen voorstander te zijn van vpn-verbod: 'Belangrijke technologie'

dinsdag 23 juni 2026, 11:07 door Redactie, 6 reacties

Het kabinet zegt geen voorstander te zijn van een vpn-verbod, om zo te voorkomen dat mensen de technologie gebruiken om online leeftijdsverificatie te omzeilen. Dat schrijft staatssecretaris Aerdts in een reactie op Kamervragen van FVD. Aanleiding voor de Kamervragen waren uitspraken van de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit over het omzeilen van online leeftijdsverificatie.

Eind april meldde Brussel dat het snel wil dat de EU-lidstaten online leeftijdsverificatie gaan invoeren en het aanbevelingen had opgesteld die hiervoor moeten zorgen. Het gaat onder andere om de uitrol van de door de Europese Commissie ontwikkelde leeftijdsverificatie-app in de EU. Tijdens de persconferentie over de app kreeg Virkkunen de vraag wat er wordt gedaan om te voorkomen dat mensen straks een vpn gebruiken om leeftijdsverificatie te omzeilen. "Het is een belangrijk onderdeel van de volgende stappen om te kijken dat die niet wordt omzeild", liet de Eurocommissaris daarop weten, die geen verdere details gaf.

Volgens Aerdts zegt de Eurocommissaris in de persconferentie niet dat vpn's verboden moeten worden. "Zij stelt alleen dat er gekeken wordt hoe omzeiling van online leeftijdsverificatie mechanismen zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en benadrukt dat ook een niet waterdicht systeem beter is dan geen systeem", aldus de staatssecretaris.

Aerdts kreeg ook de vraag wat het kabinet van een eventueel vpn-verbod vindt. "Het kabinet is geen voorstander van het beperken dan wel verbieden van vpn's, om daarmee eventuele omzeiling van een leeftijdsgrens te voorkomen", reageert de bewindsvrouw. "Vpn’s zijn een belangrijke technologie voor het beveiligen van communicatie via het internet. Er zijn tal van legitieme toepassingen voor die communicatie via het internet veiliger maken, zoals beveiliging van bedrijfsnetwerken of bij het gebruik van openbare wifi-netwerken."

Reacties (6)
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Vandaag, 11:16 door Anoniem
Kwestie van tijd. Eerst even 'leeftijdsverificatie' er door douwen. Dan hebben we reeds identificatie geregeld.
Dan piepen dat dat niet werkt. En DAN kunnen we VPNs verbieden.

De EUSSR kijkt graag naar China, Noord-Korea en Rusland hoe ze mensen het beste in de gaten kunnen houden.
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Vandaag, 11:19 door Anoniem
Entiteiten zoals overheden die god spelen over het eens vrije internet en uw privacy.
Hoog tijd om ons eigen internet te beginnen...
Het zou de beslissing van het volk moeten zijn, en dan per individu, ieder bepaald het voor zichzelf.
Het internet is als lucht dat we niet meer vrij mogen ademen en corpos het zich hebben toegeeigend.
Alsof het een blikje lucht is dat te koop staat. Je gaat en staat waar wij zeggen dat je gaat of staat, of je nou iets verkeerds doet of niet.
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Vandaag, 11:20 door Anoniem
Entiteiten zoals overheden die god spelen over het eens vrije internet en uw privacy.
Hoog tijd om ons eigen internet te beginnen...

Precies! Zoals een volksmesh!
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Vandaag, 11:44 door Anoniem
"Het is een belangrijk onderdeel van de volgende stappen om te kijken dat die niet wordt omzeild"
Ja, daar weet ik het antwoord al op mevrouw.
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Vandaag, 11:47 door Anoniem
Oftewel verbod komt zeer snel.
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Vandaag, 12:21 door Apke
Een VPN of bijvoorbeeld IP-SEC tunnel kan voor vele doeleinden gebruikt worden.
Als onderdeel van zero-trust kan dit ook ingezet worden om ervoor te zorgen dat je een stuk afscherming krijgt voor je laptop als je op een ander netwerk dan je eigen netwerk zit (openbaar WiFi of bijvoorbeeld in het netwerk van een klant). Het 'zomaar' volledig verbieden omdat je daarmee een stukje (toekomstige) wetgeving zou kunnen omzeilen kan flinke gevolgen hebben op andere IT vlakken.

Ik zie het gebruik van een VPN bij jongeren hetzelfde als bijvoorbeeld het gebruik van Flitsmeister bij automobilisten (afremmen voor flitspalen). Je weet dat je iets fout doet, maar probeert de regelgeving te slim af te zijn.
Je zou ook VPN-diensten kunnen vragen te stoppen met social media kanalen via hun VPN te ondersteunen of de social media kanalen het verkeer vanuit een VPN-dienst tegen te houden (waarbij je de verantwoordelijkheid neerlegt bij de social media bedrijven).
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