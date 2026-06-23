Kabinet zegt geen voorstander te zijn van vpn-verbod: 'Belangrijke technologie'

Het kabinet zegt geen voorstander te zijn van een vpn-verbod, om zo te voorkomen dat mensen de technologie gebruiken om online leeftijdsverificatie te omzeilen. Dat schrijft staatssecretaris Aerdts in een reactie op Kamervragen van FVD. Aanleiding voor de Kamervragen waren uitspraken van de Finse Eurocommissaris Henna Virkkunen voor Digitale soevereiniteit over het omzeilen van online leeftijdsverificatie.

Eind april meldde Brussel dat het snel wil dat de EU-lidstaten online leeftijdsverificatie gaan invoeren en het aanbevelingen had opgesteld die hiervoor moeten zorgen. Het gaat onder andere om de uitrol van de door de Europese Commissie ontwikkelde leeftijdsverificatie-app in de EU. Tijdens de persconferentie over de app kreeg Virkkunen de vraag wat er wordt gedaan om te voorkomen dat mensen straks een vpn gebruiken om leeftijdsverificatie te omzeilen. "Het is een belangrijk onderdeel van de volgende stappen om te kijken dat die niet wordt omzeild", liet de Eurocommissaris daarop weten, die geen verdere details gaf.

Volgens Aerdts zegt de Eurocommissaris in de persconferentie niet dat vpn's verboden moeten worden. "Zij stelt alleen dat er gekeken wordt hoe omzeiling van online leeftijdsverificatie mechanismen zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en benadrukt dat ook een niet waterdicht systeem beter is dan geen systeem", aldus de staatssecretaris.

Aerdts kreeg ook de vraag wat het kabinet van een eventueel vpn-verbod vindt. "Het kabinet is geen voorstander van het beperken dan wel verbieden van vpn's, om daarmee eventuele omzeiling van een leeftijdsgrens te voorkomen", reageert de bewindsvrouw. "Vpn’s zijn een belangrijke technologie voor het beveiligen van communicatie via het internet. Er zijn tal van legitieme toepassingen voor die communicatie via het internet veiliger maken, zoals beveiliging van bedrijfsnetwerken of bij het gebruik van openbare wifi-netwerken."