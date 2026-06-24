RDI wijst organisaties op dreiging quantumcomputer: 'Voorbereiding kost jaren'

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) wijst organisaties op de dreiging van quantumcomputers. Die is niet accuut, maar het voorbereiden hierop kost jaren, aldus de toezichthouder. Eén van de risico's is dat quantumcomputers de encryptie die nu wordt gebruikt eenvoudig kunnen kraken.

"Quantumcomputers maken gebruik van de principes van de quantummechanica. Daardoor kunnen ze meerdere mogelijkheden tegelijk verkennen en de juiste uitkomst eruit filteren. Dit stelt een quantumcomputer in staat bepaalde berekeningen exponentieel sneller uit te voeren dan een gewone computer", legt de RDI uit. De toezichthouder merkt op dat volwaardige quantumcomputers nog niet bestaan, maar die naar verwachting in de toekomst wel zullen verschijnen. Het kost echter jaren om naar een 'quantumveilige beveiliging' over te stappen, stelt de toezichthouder.

De RDI houdt onder andere toezicht op de Cyberbeveiligingswet, alsmede op apparatuur die in Nederland op de markt verschijnt. De toezichthouder zegt dat organisaties waarop zij toezicht houdt moeten weten welke encryptie ze nu gebruiken en of die kwetsbaar is voor quantumcomputers. Tevens moeten organisaties een helder beeld hebben van welke data en systemen zij beschermen, quantumrisico’s opnemen in hun risicoanalyse en zich oriënteren op de overgang naar quantumveilige cryptografie.